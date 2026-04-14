انزوای دیپلماتیک بغداد؛ چهار کشور سفرای عراق را احضار کردند
در پی افزایش حملات پهپادی گروههای شبهنظامی از داخل خاک عراق، این کشور تنها در عرض یک هفته با موجی از اعتراضات دیپلماتیک بیسابقه روبرو شده و چهار کشور سفرای عراق را فراخواندند.
به گزارش منابع خبری، پس از ایالات متحده و کویت، عربستان سعودی نیز "صفیه السهیل" سفیر عراق در ریاض را احضار کرد. بلافاصله پس از آن، بحرین نیز اقدام مشابهی انجام داد و مراتب اعتراض شدید خود را به بغداد ابلاغ کرد. محور اصلی این اعتراضات، استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای منطقه و منافع آمریکا عنوان شده است.
یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه عراق به خبرگزاری "العربی الجدید" گفت: کشورهای اردن، سوریه و ترکیه نیز نگرانی عمیق خود را به بغداد منتقل کردهاند. وی، فاش کرد که مدارک و تصاویر ماهوارهای متعددی به دولت عراق ارائه شده که ثابت میکند پهپادها مستقیماً از داخل مرزهای عراق به پرواز درآمدهاند. با این حال، وی اذعان کرد که دولت محمد شیاع سودانی در برابر این گروهها "دستبسته" است و توانایی جلوگیری از این حملات را ندارد.
در همین حال، عامر فایز، نماینده پارلمان عراق، فاش کرد که هادی عامری، رهبر سازمان بدر، میانجیگری تازهای را آغاز کرده است. هدف این میانجیگری، متقاعد کردن گروههای مسلح به توقف حملات علیه منافع آمریکا است تا در مقابل، ایالات متحده و اسرائیل از هدف قرار دادن مقرهای حشدشعبی خودداری کنند.
این تنشها پس از آن بالا گرفت که گروه مسلح "سرایا اولیا الدم" ویدیویی منتشر کرد که پرتاب پهپاد از مناطق بیابانی جنوب عراق به سمت پایگاههای نظامی در اردن، کویت و سوریه را نشان میداد.
ناظران سیاسی این وضعیت را یک "عقبگرد بزرگ" در سیاست خارجی عراق توصیف کرده و هشدار میدهند که فعالیت گروههای مسلح، حاکمیت و امنیت ملی عراق را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.