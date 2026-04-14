مقامات یونانی: بیش از ۳۰۰ مهاجر در نزدیکی کرت نجات یافتند

12 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ مقامات یونانی امروز سه‌شنبه ۱۴ آوریل، اعلام کردند که بیش از ۳۰۰ مهاجر را که عمدتاً از بنگلادش، مصر، یمن و سودان بوده‌اند، طی دو روز گذشته نجات داده‌اند.

گارد ساحلی اعلام کرد که تقریباً نیمی از آنها روز دوشنبه در نزدیکی جزیره کرت نجات یافتند و افزود که آنها با حداقل سه قایق موقت در حال سفر بودند.

آنها گفتند که عملیات جستجو امروز سه‌شنبه با وجود بادهای شدید در منطقه ادامه یافت.

یک مقام گارد ساحلی گفت که مهاجران توسط پلیس کرت نگهداری می‌شوند و به مراکز پذیرش در یونان منتقل خواهند شد.

کرت به دروازه اصلی پناهجویانی تبدیل شده است که عمدتاً از طبرق در شرق لیبی، یک گذرگاه خطرناک، وارد می‌شوند.

به گفته بازماندگانی که در نزدیکی کرت نجات یافتند، در پایان ماه مارس، ۲۲ نفر پس از عزیمت از لیبی در دریای مدیترانه جان باختند و اجساد آنها به دریا پرتاب شد.

به دلیل افزایش ورود مهاجران به کرت در طول تابستان سال گذشته، یونان روند درخواست پناهندگی را به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآورد که با انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.

دولت محافظه‌کار یونان قویاً از اقدامات اتحادیه اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، از جمله ایجاد مراکز موسوم به «بازگشت» در خارج از این بلوک برای اسکان پناهجویان رد شده، حمایت می‌کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن