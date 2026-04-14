دیندار زیباری: مسئولیت پرداخت غرامت نسلکشی بر عهده دولت فدرال عراق است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دیندار زیباری، هماهنگکننده امور بینالملل در دولت اقلیم کوردستان، در ۳۸مین سالگرد عملیات نسلکشی انفال علیه مردم کورد توسط رژیم بعث، اعلام کرد که جنایت انفال به عنوان یک جنایت بینالمللی سیستماتیک، تنها نقض آشکار حقوق بشر نبود، بلکه نقض تمام معاهدات بینالمللی بود.
وی افزود که جامعه بینالمللی و انسانی، امروز در برابر زخمی التیام نیافته قرار دارد که به معرفی آن به عنوان نسلکشی نیاز است، که وجود و هویت ملی و انسانی کورد را هدف گرفته بود.
زیباری گفت که در آن عملیات بیش از ۱۸۲ هزار انسان در مناطق گرمیان و بادینان شهید و مفقودالاثر شدند. همچنین هشتهزار بارزانی مفقودالاثر شدند و در بمباران شیمیایی حلبچه پنج هزار شهروند بیگناه شهید شدند. کوردهای فَیلی نیز ناچار به کوچ اجباری شدند.
او تأکید کرد که بنا بر قانون اساسی عراق و قوانین بینالمللی، دولت فدرال عراق به طور مستقیم مسئولیت پرداخت غرامت نسلکشی را بر عهده دارد.
زیباری گفت که تحقق عدالت به اقدام عملی برای کاهش رنج بستگان قربانیان نیاز دارد.
وی از هماهنگی مستمر با جهات مربوطه داخلی، میهنی و بینالمللی برای روشن شدن سرنوشت افراد مفقودالاثر خبر داد و گفت در چارچوب تلاشها برای بررسی نسلکشی در سطح بینالمللی، در ماه گذشته در ژنو با اشاره به ستمهایی که به مردم کورد شده است، موضوع مفقودالاثر کردن هممیهنان کورد را به عنوان یک جنایت ضد بشری مورد توجه قرار دادهاند و دولت اقلیم کوردستان برای حفظ حقوق قربانیان و بستگان آنها تلاش بسیاری کرده است تا جنایت انجام شده علیه مردم کورد در سطح بینالمللی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
هماهنگکننده امور بینالملل تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان از طریق مستندسازی جنایات داعش و تأمین خدمات، به خدمترسانی به بستگان شهدا پایبند است.
