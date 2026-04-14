پرزیدنت بارزانی فرارسیدن سال نو ایزدیها را تبریک گفت
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز سهشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، با انتشار پیامی فرارسیدن سال نو ایزدیها را تبریک گفت.
متن پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت فرارسیدن عید سال نو دین ایزدیها
به نام خداوند متعال و مهربان
به مناسبت فرارسیدن عید سال نو دین ایزدی، تبریک صمیمانه خود را به همه خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و جهان ابراز میکنم و برای ایشان خوشبختی و شادکامی آرزو میکنم.
خواهران و برادران ایزدی بخشی اصیل از مردم کوردستان هستند و در این مناسبت تأکید میکنم که در درد و رنج ایشان شریک هستیم و با تمام توان از خواستههای خواهران و برادران ایزدی حمایت میکنم.
امیدوارم تمامی اعیاد و مناسبتها را در شادی و آرامش سپری کنند و در خیر و خوشی بمانند.
مسعود بارزانی
۱۴ آوریل ۲۰۲۶
ب.ن