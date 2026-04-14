وزارت امور داخلی: اقلیم کوردستان هیچ نقشی در جنگ نداشته و نخواهد داشت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، با اشاره به اینکه پس از اعلام آتش‌بس بین آمریکا و ایران، برای دومین بار اقلیم کوردستان مورد حمله پهپادی قرار گرفته است، خواستار پایان دادن به حملات شد.

امروز سه‌شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که پس از اعلام آتش‌بس بین آمریکا و ایران، برای دومین بار اقلیم کوردستان مورد حمله پهپادی قرار گرفت.

این وزارتخانه تأکید کرد که اقلیم کوردستان امروز در زمان‌های مختلف با استفاده از پهپاد‌های بمب‌گذاری‌شده مورد حمله قرار گرفته است.

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، بر موضع تغییرناپذیر اقلیم مبنی بر اینکه هیچ نقشی در جنگ نداشته و نخواهد داشت تأکید کرد و خواستار آن شد که دیگر ثبات کوردستان و آرامش هم‌میهنان مورد هدف قرار نگیرد.

ب.ن