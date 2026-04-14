وزارت امور داخلی: اقلیم کوردستان هیچ نقشی در جنگ نداشته و نخواهد داشت
امروز سهشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که پس از اعلام آتشبس بین آمریکا و ایران، برای دومین بار اقلیم کوردستان مورد حمله پهپادی قرار گرفت.
این وزارتخانه تأکید کرد که اقلیم کوردستان امروز در زمانهای مختلف با استفاده از پهپادهای بمبگذاریشده مورد حمله قرار گرفته است.
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، بر موضع تغییرناپذیر اقلیم مبنی بر اینکه هیچ نقشی در جنگ نداشته و نخواهد داشت تأکید کرد و خواستار آن شد که دیگر ثبات کوردستان و آرامش هممیهنان مورد هدف قرار نگیرد.
ب.ن