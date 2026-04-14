وزارت خزانهداری آمریکا میگوید کاهش موقت تحریمهای نفتی ایران را تمدید نمیکند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت خزانهداری آمریکا امروز سهشنبه ۱۴ آوریل اعلام کرد که قصد ندارد کاهش موقت تحریمهای نفتی ایران را که با هدف کاهش شوکهای عرضه ناشی از جنگ اعمال شده بود، تمدید کند.
وزارت خزانهداری در بیانیهای اعلام کرد: «مجوز کوتاهمدت فروش نفت ایران که پیشتر در دریا سرگردان بوده است، طی چند روز آینده منقضی شده و تمدید نخواهد شد»
مجوز اولیه اجازه تحویل و فروش نفت خام و سایر فرآوردههای نفتی ایران را که قبل از 20 مارس بارگیری شده بودند، میداد و قرار بود تا 19 آوریل ادامه یابد.
وزارت خزانهداری افزود که «فشار حداکثری» را بر تهران حفظ میکند.
یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت ترامپ نامههایی را به چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان ارسال میکند و به بانکهایی در حوزههای قضایی آنها اشاره میکند که گمان میرود به فعالیتهای غیرقانونی ایران اجازه دادهاند.
در این نامه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده است، آمده است که وزارت خزانهداری به دنبال همکاری مقامات برای توقف هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با ایران است.
این گزارش میافزاید که دلایلی دارد که باور کند بانکهای این حوزههای قضایی، وجوه غیرقانونی ایران را پردازش میکردند.
کاهش موقت تحریمهای نفتی ایران پیش از این بخشی از مجموعهای از اقدامات دولت ترامپ برای مهار افزایش سرسامآور قیمت انرژی پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بود، از جمله کاهش مشابه تحریمهای نفتی روسیه در دریا.
ایران، در پاسخ به حملات ایالات متحده و اسرائیل، عملاً جریان کشتیها را از طریق تنگه حیاتی هرمز که یک پنجم از منابع نفت و گاز جهان از طریق آن جریان دارد، مسدود کرد.
در حالی که ایالات متحده و ایران با آتشبس دو هفتهای موافقت کردهاند، مذاکرات اخیر در پاکستان به موفقیتی دست نیافت و رئیسجمهور دونالد ترامپ متعاقباً دستور محاصره بنادر ایران را برای افزایش فشار بر تهران صادر کرد.
