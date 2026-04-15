اربیل (کوردستان۲۴) ـ دفتر نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرد که شهباز شریف، نخست‌وزیر آن کشور، امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل برای یک سفر رسمی به عربستان سعودی خواهد رفت. این در حالی است که اسلام‌آباد به دورهای داغ دیپلماسی با هدف تسهیل مذاکرات صلح ایالات متحده و ایران ادامه می‌دهد.

در بیانیه‌ای کوتاه از دفتر نخست‌وزیر آمده است: «محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر، امروز به همراه یک هیئت عالی‌رتبه، برای یک سفر رسمی به عربستان سعودی، از اسلام‌آباد به جده عزیمت خواهد کرد.»

پاکستان و عربستان سعودی روابط نزدیکی دارند و این پادشاهی حوزه خلیج یکی از متحدان منطقه‌ای واشینگتن است که از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه مورد حمله ایران قرار گرفته است.

وزارت دارایی اسلام‌آباد امروز چهارشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار برای کمک به تقویت ذخایر خارجی پاکستان در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

این حمایت چند روز پس از آن صورت گرفت که پاکستان اعلام کرد میلیاردها دلار وام را به متحد ریاض، رقیب فعلی، یعنی امارات متحده عربی، بازمی‌گرداند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سناتور محمد اورنگزیب، وزیر دارایی و درآمد فدرال، اطلاع داده است که پادشاهی عربستان سعودی 3 میلیارد دلار سپرده اضافی اختصاص داده است و انتظار می‌رود این مبلغ در هفته آینده پرداخت شود.»

اورنگزیب که برای شرکت در نشست‌های بهاری سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن به سر می‌برد، افزود که سپرده 5 میلیارد دلاری عربستان سعودی که قبلاً وجود داشت نیز برای مدت نامشخصی تمدید خواهد شد.

