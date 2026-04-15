اربیل (کوردستان۲۴) ـ مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ در پیامی فرارسیدن سال نو ایزدی‌ها را تبریک گفت و بر حمایت دولت اقلیم کوردستان از حقوق و خواسته‌های آنان تأکید کرد.

متن پیام نخست‌وزیر:

به مناسبت فرارسیدن سال نو ایزدی‌ها، تبریک صمیمانه خود را به همه خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و جهان ابراز می‌کنم. امیدوارم که عید را در فضایی امن و مسالمت‌آمیز سپری کنند.

در این مناسبت بر حمایت دولت اقلیم کوردستان از حقوق و خواسته‌های خواهران و برادران ایزدی تأکید می‌کنیم.

سال نو ایزدی‌ها مبارک باد و همیشه در خوشی و شادکامی زندگی کنند.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

