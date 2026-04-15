تلویزیون دولتی: شهروند ایرانی که در فرانسه بازداشت شده بود به کشور بازگشت

اربیل (کوردستان۲۴) ـ تلویزیون دولتی ایران، امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل، گزارش داد که مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی که بیش از یک سال در فرانسه بازداشت شده بود، به خانه بازگشته است. ایران هفته گذشته دو شهروند فرانسوی را آزاد کرد.

تلویزیون دولتی اعلام کرد: "مهدیه اسفندیاری، فعال حقوق فلسطینیان، پس از آزادی از زندان فرانسه به ایران بازگشته است."

آزادی اسفندیاری یک هفته پس از ورود شهروندان فرانسوی، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که بیش از سه سال به اتهام جاسوسی در زندان‌های ایران بودند، به فرانسه صورت گرفت.

ایران پیش از این پیشنهاد کرده بود که این زوج می‌توانند به‌ عنوان بخشی از مبادله (در ازای آزادی اسفندیاری) آزاد شوند.

اسفندیاری، حدود ۴۰ ساله، در فوریه سال گذشته به اتهام ترویج تروریسم در فرانسه دستگیر و در ماه اکتبر با قرار وثیقه آزاد شد.

در فوریه امسال، دادگاهی در فرانسه او را به دلیل توجیه تروریسم طی اظهاراتش در رسانه‌های اجتماعی، از جمله در مورد حمله گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به یک سال زندان محکوم کرد

او از سال ۲۰۱۸ در فرانسه زندگی می‌کرد، از دانشگاه لیون فارغ‌التحصیل شده و به عنوان مترجم کار می‌کرد.

کوهلر و پاریس در ماه مه ۲۰۲۲ در ایران دستگیر شدند، اما پس از بیش از سه سال زندان به اتهام جاسوسی که خانواده‌هایشان به شدت آن را رد می‌کنند، در ماه نوامبر آزاد شدند.

آنها توسط دیپلمات‌های فرانسوی به سفارت فرانسه در تهران منتقل شدند و تا زمان آزادی کاملشان در ۷ آوریل در حصر خانگی به سر بردند.

ای‌اف‌پی/ب.ن