تبادل آتش اسرائیل و حزبالله پس از توافق لبنان و اسرائیل بر سر مذاکرات
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانههای دولتی گزارش دادند که امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل، در حمله اسرائیل به جنوب بیروت خودروهایی مورد هدف قرار گرفتند. حزبالله ساعاتی پس از توافق لبنان و اسرائیل برای برگزاری مذاکرات مستقیم، به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد.
اسرائیل در جنگ خود با حزباللهِ تحت حمایت ایران به حملات به جنوب لبنان ادامه میدهد، اما از زمان سلسله حملاتی در سراسر کشور در ۸ آوریل که منجر به کشته شدن بیش از ۳۵۰ نفر شد، پایتخت لبنان را هدف قرار نداده است.
خبرگزاری دولتی لبنان از دو حمله جداگانه اسرائیل به دو خودرو، یکی در شهر ساحلی سعدیات و دیگری در بزرگراه ساحلی در جیه، حدود ۲۰ کیلومتری جنوب بیروت و خارج از پایگاههای سنتی حزبالله، خبر داد.
خبرگزاری دولتی لبنان همچنین از چندین حمله دیگر در سراسر جنوب این کشور خبر داد.
سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت که از ساعات اولیه صبح، "تقریباً ۳۰ پرتاب" از سوی شبهنظامیان حزبالله به سمت اسرائیل را شناسایی کردهاند.
حزبالله اعلام کرد که به ۱۰ منطقه شمالی اسرائیل موشک پرتاب کرده است.
این حملات یک روز پس از آن صورت میگیرد که سفرای لبنان و اسرائیل در ایالات متحده اولین مذاکرات مستقیم خود را پس از دههها در واشینگتن برگزار کردند و توافق کردند که مذاکرات مستقیم بیشتری برگزار کنند. نماینده لبنان خواستار آتشبس شد.
حزبالله این مذاکرات را قویاً رد کرد.
به گفته مقامات لبنانی، حملات اسرائیل به لبنان از دوم مارس تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.
