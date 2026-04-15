اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه چین، امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل، چند روز پس از آنکه میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، خواستار گفت‌وگو با واشینگتن شد، اعلام کرد که چین در برابر تهدیدهای مداوم ایالات متحده «قاطعانه از کوبا حمایت خواهد کرد.»

کوبا از ژانویه، زمانی که نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا را دستگیر و هاوانا را از منبع اصلی نفت خود محروم کردند، از بحران انرژی رنج می‌برد.

دیاز-کانل هفته گذشته تأکید کرد که تحت فشار ایالات متحده استعفا نخواهد داد و خواستار گفت‌وگو شد.

وزارت امور خارجه چین، امروز چهارشنبه در پاسخ به سوالی در مورد این اظهارات، حمایت پکن از این جزیره را تکرار کرد.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری گفت: «چین قاطعانه با دیپلماسی قهری مخالف است و از کوبا در حفظ حاکمیت ملی و مخالفت با مداخله خارجی حمایت خواهد کرد.»

پکن و هاوانا متحدان سوسیالیست قدیمی هستند و مقامات چینی همواره با تحریم تجاری چند دهه‌ای ایالات متحده علیه این جزیره مخالفت کرده‌اند.

تنش‌ها در ژانویه تشدید شد، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد که کوبا «آماده سقوط است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که کوبا باید توافق کند یا با عواقب روبرو شود.

با این حال، ایالات متحده در اواخر ماه مارس اجازه داد که یک محموله نفت خام از یک نفتکش روسی در کوبا تخلیه شود.

روسیه در این ماه اعلام کرد که دومین کشتی حامل نفت را به کوبا اعزام خواهد کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن