اسماعیل بقایی از تداوم تبادل پیام بین تهران و واشینگتن خبر داد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که مذاکرات میان تهران و واشینگتن از طریق واسطه پاکستانی ادامه دارد.
امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از فرماندهان بلندپایه و مردم غیرنظامی آن کشور کشته شدهاند. او گفت :«این نشاندهنده دشمنی آمریکا با تکتک ایرانیان است.» همچنین تأکید کرد که حملات «عزم ما را در دستگاه دیپلماسی برای پیگیری منافع و حقوق ملت ایران جزمتر میکند.»
با این حال بقایی از تداوم تبادل پیام میان تهران و واشینگتن خبر داد و در خصوص اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت که «ترامپ ادعا میکند ایران را ویران میکند، اما هدف تهران از هر مذاکرهای پایان دادن به جنگ و ویرانگری است.»
او با بیان اینکه کشورش سلاح هستهای ندارد، بر حق تهران برای غنیسازی اورانیوم تأکید کرد، اما گفت که سطح غنیسازی «قابل مذاکره» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که در حال حاضر با مقامات پاکستانی برای ادامه مذاکرات در گفتوگو هستند و آن را اقدامی در راستای تقویت ثبات در منطقه توصیف کرد.
