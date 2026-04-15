امارات کاردار عراق را احضار کرد

تسلیم یادداشت اعتراض‌آمیز ابوظبی به بغداد

1 ساعت پیش

وزارت امور خارجه‌ی امارات در اعتراض به تداوم حملات گروه‌های شبه‌نظامی از خاک عراق به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، کاردار سفارت عراق را احضار و یادداشت اعتراضی شدیدی به وی تسلیم کرد.

روز چهارشنبه، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، وزارت امور خارجه‌ی امارات متحده‌ی عربی، عمر عبدالمجید عبیدی، کاردار موقت سفارت جمهوری عراق در این کشور را احضار و یادداشت اعتراض‌آمیز شدیدی در خصوص حملاتی که از خاک عراق انجام می‌شود، به وی تحویل داد.

در این یادداشت، امارات به شدیدترین لحن ممکن، تداوم حملاتی را که از خاک عراق توسط گروه‌ها و شبه‌نظامیان مسلح وابسته‌ به جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد، محکوم کرده است. وزارت امور خارجه‌ی امارات اعلام کرد که به‌رغم اعلام آتش‌بس، این گروه‌ها همچنان به حملات مخرب خود علیه چندین تاسیسات مهم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ادامه می‌دهند. ابوظبی این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت ملی و حریم هوایی این کشورها و همچنین زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده است.

این یادداشت اعتراضی توسط احمد جمعه مراشده، مدیر بخش امور عربی در وزارت امور خارجه‌ی امارات به کاردار عراق تسلیم شد. در این سند تاکید شده است که استمرار این حملات از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن، ثبات منطقه را با تهدید مواجه کرده و تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری امنیت را مختل می‌سازد.

در پایان، وزارت امور خارجه‌ی امارات هشدار داد که تداوم این حملات، روابط عراق و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس را با چالشی بسیار حساس روبه‌رو می‌کند و تاثیرات منفی و مخربی بر روند همکاری‌ها و روابط برادرانه‌ی میان عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر جای خواهد گذاشت.