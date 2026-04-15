ترامپ میگوید رهبران اسرائیل و لبنان امروز مذاکره میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است که رهبران اسرائیل و لبنان امروز پنجشنبه ۱۶ آوریل، گفتوگو خواهند کرد. واشنگتن پس از اولین مذاکرات مستقیم دو رقیب در دهههای گذشته، برای کاهش خصومتها تلاش میکند.
لبنان در دوم مارس پس از حمله حزباللهِ طرفدار تهران به اسرائیل، وارد جنگ خاورمیانه شد
از آن زمان، حملات اسرائیل بیش از ۲۰۰۰ نفر را کشته و بیش از یک میلیون نفر را در لبنان آواره کرده است، علیرغم درخواستهای بینالمللی برای آتشبس، نیروهای زمینی اسرائیل به جنوب این کشور حمله کردهاند.
ترامپ روز چهارشنبه در پلتفرم اجتماعی تروث با اشاره به جلسهای که روز قبل در واشنگتن برگزار شد - اولین مذاکرات مستقیم بین مقامات ارشد دو کشور از سال ۱۹۹۳ - گفت: «تلاش میکنم بین اسرائیل و لبنان کمی فضای تنفس ایجاد کنم.»
او گفت که رهبران امروز پنجشنبه صحبت خواهند کرد، بدون اینکه نام شرکتکنندگان را فاش کند یا جزئیات بیشتری ارائه دهد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش از این گفته بود که ترامپ از پایان خصومتها بین اسرائیل و حزبالله در لبنان «استقبال» خواهد کرد، اما تأکید کرد که چنین نتیجهای بخشی از مذاکرات بین واشنگتن و تهران نیست.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «رئیسجمهور از پایان خصومتها در لبنان به عنوان بخشی از توافق صلح بین اسرائیل و لبنان استقبال میکند.»
به گفته این مقام، «ایالات متحده خواهان صلح پایدار است اما خواستار آتشبس فوری نشده است» و «مذاکرات بین ایالات متحده و ایران به مذاکرات جاری صلح بین اسرائیل و لبنان مرتبط نیست.»
تمرکز واشنگتن بر ایجاد اعتماد بین دولتهای لبنان و اسرائیل است «تا بتوانیم فضایی برای توافق صلح ایجاد کنیم و هرگونه تفاهم در آینده پایدار باشد.»
این مقام افزود: «هر دو طرف باید حرکت سیاسی ایجاد کنند.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز چهارشنبه از دو هدف اصلی در مذاکرات با لبنان صحبت کرد: «اول، برچیدن حزبالله؛ دوم، صلح پایدار... که از طریق قدرت حاصل میشود.»
