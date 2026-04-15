دکتر شاخَوان عبدالله: نشست امروز شورای استان و روند تعیین استاندار کرکوک غیرقانونی است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، نشست امروز شورای استان کرکوک و روند تعیین استاندار کرکوک را غیرقانونی و بر خلاف خواست مردم کرکوک، اعلام کرد.

دکتر شاخَوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، امروز پنجشنبه ‍۱۶ آوریل، با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد: «نشست امروز شورای استان کرکوک و روند تعیین استاندار کرکوک، غیرقانونی است و بر خلاف خواست مردم کرکوک است.»

وی افزود: «پارت دموکرات کوردستان به هیچ عنوان زیر بار معاملات مشکوک انجام شده در هتل رشید و برخی توافقات که علیه منافع مردم کرکوک است، نخواهد رفت.»

همچنین تأکید کرد: «پارت دموکرات هر توافق غیرقانونی و خارج از اراده رای‌دهندگان کرکوک را رد می‌کند.»

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، توضیح داد: «پارت دموکرات با خواسته‌های جامعه ترکمان مخالف نیست و از حقوق همه جوامع حمایت می‌کند و معتقد است که باید نمایندگان کرکوک در یک چارچوب قانونی و بدون تبعیض به همه جوامع خدمت کنند.»

استاندار جدید کرکوک بر مبنای توافق ۱ اوت ۲۰۲۴ در هتل رشید بغداد، بین اتحادیه میهنی کوردستان، جنبش بابلیون، حزب تقدم تعیین شده است، توافقی که مفاد آن اعلام نشده و پارت دموکرات کوردستان آن را غیرقانونی می‌داند و به طور رسمی با آن مخالفت کرده است.

قرار است امروز پنجشنبه شورای استان کرکوک در نشستی آغاز به کار استاندار جدید را اعلام کند، نشستی که توسط پارت دموکرات بایکوت شده است.

استاندار جدید برای اولین بار از جامعه ترکمان کرکوک تعیین شده است.

ب.ن