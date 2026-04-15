اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در سی‌ونهمین سالگرد بمباران شیمیایی بالیسان، شیخ‌وسانان و دره خوشناوتی، پیامی منتشر کرد و در آن تأکید کرد که لازم است دولت فدرال عراق به نحو احسن خسارات وارده به بستگان سربلند شهدا و انفال‌شدگان را جبران کند.

متن پیام مسرور بارزانی

در سی‌ونهمین سالگرد بمباران شیمیایی بالیسان و شیخ‌وسانان و دره خوشناوتی، با احترام و عزت یاد شهدا را گرامی می‌داریم و مبارزات و فداکاری مردم مبارز آن منطقه را بسیار ارج می‌نهیم.

تأکید می‌کنیم که لازم است دولت فدرال به نحو احسن، خسارات وارده به بستگان سربلند شهدا و انفال‌شدگان را جبران کند.

