پیام نخستوزیر اقلیم کوردستان در سیونهمین سالگرد بمباران شیمیایی بالیسان، شیخوسانان و دره خوشناوتی
اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در سیونهمین سالگرد بمباران شیمیایی بالیسان، شیخوسانان و دره خوشناوتی، پیامی منتشر کرد و در آن تأکید کرد که لازم است دولت فدرال عراق به نحو احسن خسارات وارده به بستگان سربلند شهدا و انفالشدگان را جبران کند.
متن پیام مسرور بارزانی
در سیونهمین سالگرد بمباران شیمیایی بالیسان و شیخوسانان و دره خوشناوتی، با احترام و عزت یاد شهدا را گرامی میداریم و مبارزات و فداکاری مردم مبارز آن منطقه را بسیار ارج مینهیم.
تأکید میکنیم که لازم است دولت فدرال به نحو احسن، خسارات وارده به بستگان سربلند شهدا و انفالشدگان را جبران کند.
ب.ن