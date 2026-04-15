اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت مسعود بارزانی در سی‌ونهمین سالگرد بمباران شیمیایی بالیسان، شیخ‌وسانان و دره خوشناوتی تأکید کرد که «درد و رنج این جنایت و تمام فجایعی که بر مردم کوردستان تحمیل شد، هرگز فراموش نخواهد شد.»

متن پیام پرزیدنت بارزانی

به نام خداوند بزرگ و مهربان

در ۱۶ آوریل ۱۹۸۷، رژیم سابق عراق، جنایت دیگری علیه مردم کورد مرتکب شد و بالیسان و شیخ‌وسانان و دره خوشناوتی را هدف بمباران شیمیایی قرار داد. این جنایت موجب شهید و مجروح شدن شمار زیادی از هم‌میهنان بی‌گناه منطقه شد. این جنایت آغاز حملات شیمیایی علیه هم‌میهنان غیرنظامی و ادامه سیاست نابودی مردم ما بود. رژیم به این جنایت اکتفا نکرد و ده‌ها مجروح را پس از دستگیری به شکل وحشیانه‌ای زنده به گور کرد.

در سی‌و‌نهمین سالگرد این جنایت ضدبشری، به روح پاک شهدا درود می‌فرستیم و با خانواده و بستگانشان ابراز همدردی می‌کنیم. درد و رنج این جنایت و تمام فجایعی که بر مردم کوردستان تحمیل شد، هرگز فراموش نمی‌شود.

ب.ن