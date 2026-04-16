ترامپ در گفتگو با کوردستان۲۴: آتشبس میان لبنان و اسرائیل تا دو ساعت دیگر آغاز میشود
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در اظهاراتی اختصاصی برای شبکه خبری "کوردستان۲۴"، از آمادگی کاخ سفید جهت میزبانی از یک نشست تاریخی میان رئیسجمهور لبنان و نخستوزیر اسرائیل خبر داد. این نخستین دیدار رهبران دو کشور در ۴۴ سال گذشته محسوب میشود.
امروز پنجشنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش "رحیم رشیدی"، مدیر دفتر کوردستان۲۴ در واشینگتن، جزئیات جدیدی از توافق صلح در خاورمیانه را فاش کرد. ترامپ اعلام کرد که دولت وی با طرفهای لبنانی و اسرائیلی برای اعلام آتشبس به توافق نهایی دست یافته است.
رئیسجمهور آمریکا در این گفتگو تصریح کرد: تا دو ساعت دیگر آتشبس میان اسرائیل و لبنان اجرایی خواهد شد که این خبری بسیار نویدبخش برای منطقه است.
وی در خصوص تلاشهای دیپلماتیک افزود: پیشبینی میکنیم ظرف چهار تا پنج روز آینده، نشست سران در کاخ سفید برگزار شود. این اولین بار در ۴۴ سال اخیر است که رهبران دو کشور رودررو با یکدیگر دیدار میکنند؛ این فرصتی بینظیر برای برقراری ثبات است.
ترامپ همچنین به تماسهای تلفنی خود با "ژوزف عون"، رئیسجمهور لبنان اشاره کرد و وی را فردی "محترم و توانمند" خواند. او همزمان به گفتگوهای خود با "بنیامین نتانیاهو"، نخستوزیر اسرائیل، با هدف نزدیککردن دیدگاهها و نهایی کردن پرونده صلح اشاره کرد.