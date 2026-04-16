ترکیه میزبان آخرین تلاش دیپلماتیک در مورد جنگ خاورمیانه
اربیل (کوردستان۲۴) ـ ترکیه امروز جمعه ۱۷ آوریل، میزبان یک مجمع مهم با حضور وزرای امور خارجه پاکستان، عربستان سعودی و مصر است، در حالی که اسلامآباد تلاشهای دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه ادامه میدهد.
فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه در تهران با مذاکرهکنندگان ارشد دیدار کرد. در حالیکه واشنگتن و ایران دور جدیدی از مذاکرات را برای پایان دادن به جنگ شش هفتهای بررسی میکنند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در مجمع دیپلماسی سه روزه آنتالیا که امروز جمعه در تفرجگاه تفریحی مدیترانهای آنتالیا افتتاح میشود، سخنرانی خواهد کرد.
وزرای امور خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و مصر قرار است در حاشیه این مجمع دیدار کنند و انتظار میرود جنگ و محاصره تنگه حیاتی هرمز موضوع اصلی این نشست باشد. زمان برگزاری این نشست هنوز اعلام نشده است.
پاکستان با میزبانی مذاکرات نادر بین ایران و ایالات متحده در آخر هفته گذشته که بدون نتیجه پایان یافت، خود را به عنوان یک میانجی کلیدی در دیپلماسی منطقهای معرفی کرده است.
اردوغان این هفته در سخنرانی خود گفت: «ما تلاشهای لازم را برای کاهش تنشها، تمدید آتشبس و ادامه مذاکرات انجام میدهیم. مذاکرات نمیتواند با مشتهای گره کرده انجام شود. نباید اجازه داد سلاحها دوباره به جای کلمات صحبت کنند. باید از فرصت ایجاد شده در دوره آتشبس به طور کامل استفاده شود.»
کاخ سفید اعلام کرده است که مذاکرات بیشتر با ایران «به احتمال زیاد» در اسلامآباد برگزار خواهد شد، جایی که جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور، هیئت آمریکایی را در آخرین دور مذاکرات رهبری کرد.
تلاش برای صلح
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، که روز پنجشنبه در چارچوب یک سفر منطقهای در دوحه با حاکم قطر دیدار کرد، در حاشیه این نشست با اردوغان دیدار خواهد کرد. اسلامآباد برای دور دوم مذاکرات بین آمریکا و ایران تلاش میکند.
یک منبع از وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه گفت: «ما به ارائه تمام حمایتهای ممکن برای اطمینان از تبدیل آتشبس موقت فعلی به آتشبس دائمی ادامه خواهیم داد.»
این منبع گفت: «ما امیدواریم که این جنگ - که اثرات آن نه تنها در سطح منطقهای، بلکه در سطح جهانی نیز به طور فزایندهای احساس میشود - هر چه سریعتر پایان یابد و طرفین در روند مذاکرات جاری به طور سازندهای عمل کنند.»
ترکیه، در حالی که منتقد صریح اسرائیل است، به تلاشهای دیپلماتیک مصر و پاکستان برای کمک به دستیابی به آتشبس در این درگیری پیوسته است.
آنکارا گفته است که آتشبس خاورمیانه باید لبنان را نیز شامل شود که با حملات اسرائیل روبرو است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه گفت که تنگه راهبردی هرمز باید «هر چه سریعتر» بازگشایی شود. او هشدار داد که وضعیت آن همچنان یک نقطه اختلاف کلیدی خواهد بود.
او این آبراه را به عنوان «منطقه عبور آزاد بینالمللی» توصیف کرد و افزود که اختلال در آزادی ناوبری چیزی نیست که طرفین بخواهند ببینند.
انتظار میرود بیش از ۱۵۰ کشور در گردهمایی آنتالیا شرکت کنند، از جمله بیش از ۲۰ رئیس دولت و حکومت.
در میان شرکتکنندگان، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، حضور دارند.
