اربیل (کوردستان۲۴) ـ توافق آتش‌بس ۱۰ روزه بین لبنان و اسرائیل امروز جمعه ۱۷ آوریل، به اجرا درآمد و ساکنان آواره را به سمت خانه‌هایشان در جنوب روانه کرد، حتی با وجود اینکه ارتش لبنان درباره «مواردی از نقض آتش‌بس» در منطقه هشدار داده بود.

کمی پس از اجرای آتش‌بس در نیمه‌شب به وقت محلی، ارتش به ساکنان جنوب - که بسیاری از آنها پس از هشدارهای گسترده تخلیه اسرائیل مجبور به فرار از خانه‌هایشان شده بودند - با استناد به «چندین اقدام تجاوزکارانه اسرائیل» گفت که برنگردند.

با این وجود، تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان داد که خودروهای پر از جمعیت قبل از طلوع آفتاب در امتداد بزرگراه ساحلی لبنان به سمت جنوب حرکت می‌کنند و هنگام طلوع آفتاب از پلی که در طول جنگ توسط اسرائیل بمباران شده بود، عبور می‌کنند.

علاء داماش، ساکن آواره، هشدارها را برای «کمی صبر کردن» قبل از بازگشت سریع به خانه‌ها تصدیق کرد.

اما او گفت که «عشق مردم به سرزمین‌ و خانه‌هایشان و دلبستگی آنها به میهن، وادارشان کرد که با وجود تهدیدها به آنجا برگردند.»

این آتش‌بس گامی کلیدی در تلاش‌های واشنگتن برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران است، و تهران اصرار دارد که آتش‌بس لبنان باید بخشی از هرگونه توافقی باشد.

اسلام‌آباد به عنوان میانجی، رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای از سرگیری مذاکرات رو در رو بین تهران و واشنگتن را بر عهده داشته است و ترامپ اعلام کرده که ممکن است برای امضای توافقی به پاکستان سفر کند، و افزود که آنها به دستیابی به توافق "بسیار نزدیک" هستند.

جنگ در لبنان در ۲ مارس آغاز شد، زمانی که حزب‌الله تحت حمایت تهران، تنها چند روز پس از آغاز جنگ خاورمیانه، به تلافی کشته شدن رهبر ایران، در موج‌های اولیه حملات آمریکا و اسرائیل، موشک‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرد.

با شروع آتش‌بس، ارتش اسرائیل اعلام کرد که بیش از ۳۸۰ «موضع سازمان تروریستی حزب‌الله در جنوب لبنان» را هدف قرار داده است و برای از سرگیری حملات در «آماده‌باش بالا» قرار دارد.

ترامپ گفت که پیش از آتش‌بس با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، صحبت کرده است و افزود که این دو رهبر «برای دستیابی به صلح بین کشورهایشان» با آتش‌بس موافقت کرده‌اند.

او بعداً گفت که انتظار دارد نتانیاهو و عون «طی چهار یا پنج روز آینده» از کاخ سفید بازدید کنند.

«توافق صلح تاریخی»

یک دیدار رو در رو در سطح عالی بین رهبران لبنان و اسرائیل، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای منطقه خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست که آیا این دیدار برگزار خواهد شد یا خیر.

نتانیاهو گفت که آتش‌بس با لبنان فرصتی برای «توافق صلح تاریخی» با بیروت فراهم می‌کند، اما اصرار داشت که خلع سلاح گروه شبه‌نظامی حزب‌الله همچنان یک پیش‌شرط است.

ترامپ گفت که حزب‌الله نیز در آتش‌بس گنجانده شده است، اما طبق گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، این آتش‌بس خود لبنان را متعهد به برچیدن این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران می‌کند.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، از اعلام آتش‌بس توسط ترامپ استقبال کرد و گفت که آتش‌بس «خواسته کلیدی لبنان است که ما از همان روز اول جنگ» بین حزب‌الله و اسرائیل دنبال کرده‌ایم.

اما یک منبع رسمی به خبرگزاری فرانسه گفت که رئیس‌جمهور لبنان درخواست ترامپ برای تماس مستقیم با نتانیاهو را رد کرده است.

ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه هنگام ترک کاخ سفید، این تحول را «بسیار هیجان‌انگیز» خواند. «امروز آنها آتش‌بس خواهند داشت و این شامل حزب‌الله نیز خواهد شد.»

یک نماینده مجلس حزب‌الله به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر اسرائیل حملات را متوقف کند، «با احتیاط» به آتش‌بس پایبند خواهد بود.

ابراهیم الموسوی از ایران به خاطر اعمال فشار به نفع لبنان تشکر کرد و افزود: «آتش‌بس بدون اینکه ایران آن را معادل بستن تنگه هرمز بداند، اتفاق نمی‌افتاد.»

نتانیاهو گفت که اسرائیل با آتش‌بس موافقت کرده است، اما یک «منطقه امنیتی» 10 کیلومتری در امتداد مرز جنوب لبنان حفظ خواهد کرد.

خشونت‌های مرگبار تا کمی قبل از شروع آتش‌بس ادامه داشت و وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله اسرائیل به شهر غازیه در روز پنجشنبه حداقل هفت نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شده‌اند.

سخنگوی بیمارستان اسرائیل نیز گفت که روز پنجشنبه سه نفر زخمی شده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن