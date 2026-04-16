تأکید نچیروان بارزانی و تام باراک بر تلاش مستمر برای برقراری صلح و حفظ ثبات در منطقه

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئيس اقلیم کوردستان و نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، بر اهمیت تلاش مستمر برای برقراری صلح و حفظ آرامش و ثبات در منطقه تأکید کردند.

ریاست اقلیم کوردستان، امروز جمعه ۱۷ آوریل در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئيس اقلیم امروز در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه با تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه که همزمان سفیر آن کشور در ترکیه است، دیدار کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار روابط عراق و اقلیم کوردستان با آمریکا، آخرین تحولات مربوط به اوضاع سوریه و وضعیت مردم کورد در آن کشور بررسی شد. همچنین درباره تحولات خاورمیانه و پیامدهای جنگ برای امنیت منطقه تبادل نظر شد.

در بیانیه آمده است که دو طرف تأثیرات جنگ بر عراق و اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار دادند و بر اهمیت هماهنگی و تلاش مستمر در راستای برقراری صلح و حفظ آرامش و ثبات در منطقه تأکید کردند.

در این دیدار همچنین درباره برخی موضوعات دیگر مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو شد.

