اربیل (کوردستان۲۴) ـ آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، امروز جمعه ۱۷ آوریل گفت که ایالات متحده "هیچ درخواست جدیدی" برای کمک به جنگ با ایران ارائه نکرده است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که در این خصوص "از استرالیا راضی نیست."

استرالیا، متحد امنیتی ایالات متحده، گفته است که در درگیری ایران دخالتی ندارد، اما در بازگشایی تنگه هرمز برای انتقال سوخت ذینفع است.

ترامپ بارها از استرالیا به دلیل عدم کمک به جنگ با ایران انتقاد کرده است.

او روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت: "من از استرالیا راضی نیستم زیرا وقتی از آنها خواستیم آنجا (تنگه هرمز) باشند، آنجا نبودند."

آلبانیزی به خبرنگاران گفت که ترامپ به روشنی گفته است که وقتی صحبت از ایران می‌شود، "این موضوع را درک می‌کند".

او گفت: "اصلاً هیچ درخواست جدیدی وجود نداشته است."

ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، امروز جمعه اعلام کرد که کشورش همچنین در حال مذاکره با فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در مورد تنگه هرمز است.

مقامات استرالیایی اعلام کردند که واشنگتن ماه گذشته از کانبرا خواسته بود تا در دفاع از کشورهای حوزه خلیج کمک کند و این کشور با ارسال یک هواپیمای نظارتی E7 Wedgetail و موشک برای محافظت از امارات متحده عربی به این درخواست پاسخ داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن