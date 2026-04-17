اربیل (کوردستان۲۴) ـ تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه آن کشور در امور سوریه، اعلام کرد که در حال حاضر روابط واشینگتن و آنکارا در بهترین وضعیت خود قرار دارد و مذاکرات در خصوص جنگنده اف – ۱۶ را ازسر می‌گیرند. او گفت که منطقه به سوی ثبات پیش می‌رود و پس از خروج نیروهای آمریکا، سوریه و منطقه از ثبات بیشتری برخوردار خواهند شد.

امروز جمعه ۱۷ آوریل، تام باراک در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه، گفت که روابط ترکیه و آمریکا در بهترین وضعیت خود قرار دارد. او توضیح داد که ترکیه هم‌پیمان اصلی و دومین قدرت بزرگ ناتو است و نقش موثری در حفظ امنیت اروپا دارد.

باراک افزود که ترکیه در برنامه جنگنده اف – ۳۵ مشارکت دارد و در آینده نزدیک دو طرف مذاکرات درباره جنگنده‌های اف – ۱۶ را نیز ازسر می‌گیرند.

سفیر آمریکا در ترکیه گفت: «تحریم‌های ایالات متحده در گذشته علیه ترکیه موثر نبوده‌اند، زیرا ترک‌ها هوشیار هستند و می‌دانند چگونه از خود در برابر تحریم‌ها محافظت کنند، یا با کشورهای دیگر به توافق برسند.»

وی روابط بین ترکیه و اسرائیل را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «معتقدم که ترکیه و اسرائیل در یک جبهه قرار دارند. همانگونه که اسرائیل با ابوظبی توافق دارد. آنچه درباره آنها گفته می‌شود بیشتر به پروپاگاندا شبیه است، اما در واقع با هم ارتباط دارند و با هم کار می‌کنند.»

اوضاع سوریه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت که در رابطه با آن کشور راهبرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند «برخلاف سال‌های گذشته که نیرو اعزام می‌کردیم، در روزهای اخیر آخرین سرباز‌ان خود را از پایگاه‌هایی که برای جنگ علیه داعش استفاده می‌شدند، خارج کردیم.»

این دیپلمات آمریکایی با اشاره به اینکه در گذشته در سوریه بین کوردها، دروزی‌ها و نیروهای نیابتی ایران مشکلاتی وجود داشت، گفت در حال حاضر منطقه به سوی ثبات پیش می‌رود و وضعیت در مقایسه با ۵۰ سال گذشته مطلوب است. او تأکید کرد که واشینگتن تلاش می‌کند با همکاری کشورهای منطقه فرصتی جدید برای برقراری صلح در سوریه فراهم کند.

ب.ن