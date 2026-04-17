رئیس اقلیم کوردستان و احمد الشرع تحولات منطقه را بررسی کردند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان و رئیس‌جمهور سوریه، آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ را بررسی کردند.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم امروز جمعه ۱۷ آوریل در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه، با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه دیدار کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار روابط اقلیم کوردستان و عراق با سوریه، به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ بررسی شدند. دو طرف در خصوص ضرورت همکاری منطقه‌ای برای جلوگیری از تهدیدات علیه آرامش و ثبات توافق نظر داشتند.

بر پایه بیانیه، اوضاع سوریه، مردم کورد و سایر جوامع سوریه نیز در این دیدار مورد توجه قرار گرفت و نچیروان بارزانی از احمد الشرع و دولت سوریه به خاطر اقدامات و تلاش‌ها برای حل مسائل و رسیدن به توافق با نیروهای سوریه دموکراتیک قدردانی کرد.

احمد الشرع نیز از تلاش‌ها و نقش نچیروان بارزانی و رهبری اقلیم کوردستان در حمایت از صلح و حل مسائل قدردانی کرد.

در این دیدار برخی مسائل مورد اهتمام دو طرف نیز بررسی شدند.

