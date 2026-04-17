وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی موسوم به "خشم اقتصادی"، تحریم‌های شدیدی را علیه هفت تن از فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی وضع کرده است.

بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا که امروز جمعه ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ صادر شد، این هفت فرمانده در "طراحی، هدایت و اجرای مجموعه‌ای از حملات علیه پرسنل، تأسیسات و منافع آمریکا در عراق" دست داشته‌اند.

در این بیانیه تأکید شده است که این گروه‌ها نه‌تنها منافع آمریکا، بلکه شهروندان غیرنظامی عراقی را نیز هدف قرار می‌دهند.

خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد: این شبه‌نظامیان با غارت ثروت‌های ملی عراق، از این منابع برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی خود استفاده می‌کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تلاش‌هایی عنوان شده که "حاکمیت عراق را تضعیف و فرآیندهای دموکراتیک این کشور را مختل می‌کنند".

لیست اسامی و گروه‌های تحریم شده:

کتائب حزب‌الله

عمار جاسم کاظم الرماحی: فرمانده عملیات؛ مسئول طراحی حملات و تعیین زمان و مکان آن‌ها.

رضوان یوسف حمید محمد: عضو ارشد و هماهنگ‌کننده عملیات‌های کتائب.

حسن دیاب حمزه حمزه: مسئول هماهنگی عملیات‌ها و تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی.

عصائب اهل الحق

صفاء عدنان جبار السواعد: فرمانده نظامی و مسئول عملیات در استان صلاح‌الدین. در بیانیه آمده است که این گروه از مارس ۲۰۲۶ از پهپادهای ایرانی علیه نیروهای ائتلاف در اقلیم کوردستان استفاده کرده است.

کتائب سیدالشهدا

خالد جمیل عبد بخاتره: از فرماندهان ارشد.

سعید کاظم مخمیس: مقام بلندپایه در این گروه.

جنبش نجباء

هشام هاشم جيسوم: مربی نظامی؛ کسی که به گفتە دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، گروه تحت امر او به‌جای حفظ حاکمیت عراق، آشکارا وفاداری خود را به ایران اعلام کرده است.

جزئیات تحریم‌ها و هشدار واشنگتن

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت: ما اجازه نخواهیم داد گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در عراق، جان آمریکایی‌ها یا منافع ما را به خطر بیندازند. هر کسی که در خشونت‌های این گروه‌ها مشارکت داشته باشد، با پاسخگویی و مجازات روبرو خواهد شد.

طبق این قطعنامه، کلیه دارایی‌ها و منافع این هفت نفر در ایالات متحده مسدود می‌شود. همچنین هر بانک یا نهاد مالی بین‌المللی که با آن‌ها معامله کند، با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه خواهد شد. علاوه بر این، آمریکا پاداشی تا سقف ۱ میلیون دلار برای کسانی که اطلاعات دقیقی از نقض این تحریم‌ها ارائه دهند، در نظر گرفته است.