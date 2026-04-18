هشدار وزارت دفاع ایران: جنگ پایان نیافته است

سخنگوی وزارت دفاع ایران بازگشایی تنگه‌ی هرمز را به برقراری آتش‌بس در لبنان مشروط کرد

سرتیپ رضا طلایی، سخنگوی وزارت دفاع ایران، روز شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵) در یک نشست خبری اعلام کرد که جنگ هنوز به پایان نرسیده و تهران تمام توانمندی‌های خود را در نبرد علیه ایالات متحده و اسرائیل به کار نگرفته است.

وی تاکید کرد که تلاش‌های ایالات متحده برای تغییر حکومت ایران، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، و همچنین تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه تهران با شکست مواجه شده است.

سخنگوی وزارت دفاع ایران در خصوص وضعیت عبور و مرور دریایی شرط جدیدی را مطرح کرد و گفت: «بازگشایی تنگه‌ی هرمز به روی کشتی‌های تجاری، به اعلام آتش‌بس در لبنان بستگی دارد.»

وی همچنین هشدار داد که بخش عمده‌ی توانمندی‌های نظامی ایران که از باب‌المندب تا دیگر مناطق امتداد دارد، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. سرتیپ رضا طلایی افزود که اگر طرف‌های مقابل در روندهای دیپلماتیک به فریبکاری روی آورند، با پاسخ قاطع ایران مواجه خواهند شد.

در همین حال، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت چند نفر در سه استان ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، افراد بازداشت‌شده با سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده، اسرائیل و بریتانیا در ارتباط بوده‌اند.

سپاه پاسداران این افراد را به جاسوسی، قاچاق و برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم کرده و اعلام نموده است که در میان آن‌ها، حامیان نظام پادشاهی و افراد مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای مخالف دولت نیز حضور دارند.