رئیس فراکسیون سازندگی و توسعه، شایعات مبنی بر توافق نهایی بر سر نامزد پست نخست‌وزیری را بی‌اساس خواند

3 ساعت پیش

بهاء اعرجی، رئیس فراکسیون سازندگی و توسعه‌ی پارلمان عراق، روز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، اخبار منتشرشده درباره‌ی نهایی شدن نامزد تصدی پست نخست‌وزیری عراق را به‌شدت تکذیب کرد.

وی تاکید کرد که این ادعاها به‌هیچ‌وجه صحت ندارند و فاقد اعتبار هستند.

بهاء اعرجی در ادامه‌ی پیام خود تصریح کرد: «این ادعاها به‌صورت سیستماتیک و همراه با اطلاعات نادرست از سوی رسانه‌های شناخته‌شده منتشر می‌شوند که این امر خود گواهی بر ضعف مخالفان برنامه‌ی کاری محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر کنونی، است.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که این فراکسیون بر پروژه‌ی ملی خود که بر پایه‌ی یک مسیر راهبردی قدرتمند بنا شده است، پافشاری می‌کند و با تصمیمی یکپارچه در برابر هرگونه شبهه‌افکنی ایستادگی خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز جمعه، سخنگوی فراکسیون سازندگی و توسعه اعلام کرده بود که ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان روز شنبه، ۱۸ آوریل، برای تعیین نامزد جدید پست نخست‌وزیری تشکیل جلسه خواهد داد.