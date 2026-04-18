یک عضو مجلس نمایندگان عراق تأکید کرد قانون سربازی اجباری در اقلیم کوردستان اجرا نخواهد شد

1 ساعت پیش

زیرک زیباری، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، در گفت‌وگو با شبکه‌ی کوردستان۲۴ اعلام کرد که این فراکسیون به‌شدت مخالف پیش‌نویس قانون سربازی اجباری است و آن را رد می‌کند.

این نمایندهی مجلس در ادامه‌ی سخنان خود تصریح کرد: «حتی در صورت تصویب این پیش‌نویس، قانون مذکور در اقلیم کوردستان قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»

اظهارات این عضو پارت دموکرات کوردستان در شرایطی مطرح می‌شود که مجلس نمایندگان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است پیش‌نویس «قانون خدمت ملی» (الزام شهروندان به انجام خدمت نظامی برای یک دوره‌ی مشخص) در دستور کار نشست فردا یکشنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵)، قرار گرفته و نمایندگان درباره‌ی آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.