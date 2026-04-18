شکاف عمیق در بیت شیعی؛ نشست "چارچوب هماهنگی" به تعویق افتاد

34 دقیقه پیش

در حالی که رقابت میان محمد شیاع سودانی و نوری مالکی برای تصاحب پست نخست‌وزیری عراق به اوج خود رسیده است، ناتوانی گروه‌های عضو "چارچوب هماهنگی" در دستیابی به یک کاندیدای مشترک، منجر به لغو و تعویق نشست سرنوشت‌ساز امشب شد.

به گزارش خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد، این نشست که قرار بود امشب (شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶) برگزار شود، به درخواست رسمی محمد شیاع سودانی به روز دوشنبه موکول شد. این تعویق، نشانی آشکار از اختلافات بنیادین میان رهبران این ائتلاف بر سر سکاندار آینده دولت است.

نقشه راه قدرت؛ ۷ در مقابل ۵

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که آرایش نیروها در داخل چارچوب هماهنگی به شدت تقسیم شده است؛ ۵ رهبر از ابقای سودانی حمایت می‌کنند، اما در مقابل، ۷ رهبر دیگر بر حمایت از "باسم بدری"، کاندیدای مورد نظر نوری مالکی، پافشاری دارند. این بن‌بست سیاسی ناشی از عدم تمایل هیچ‌یک از دو قطب قدرت به عقب‌نشینی است.

متغیر خارجی؛ فشار خزانه‌داری آمریکا

منابع آگاه فاش کردند که بیانیه شب گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه برخی گروه‌های موسوم به "جبهه مقاومت"، تأثیری مستقیم بر تعویق این نشست داشته است. این فشارهای بین‌المللی، جریان‌های سیاسی را وادار کرده تا با احتیاط بیشتری در انتخاب کاندیدای نهایی قدم بردارند.

گزینه سوم؛ راه خروج از بحران؟

جناح حامی سودانی اعلام کرده‌اند در صورتی که شانسی برای وی متصور نباشد، باید کاندیدای مالکی (باسم بدری) نیز از گردونه حذف شود. با این اوصاف، احتمال معرفی یک چهره توافقی (که نه به سودانی وابسته باشد و نه به مالکی) قوت گرفته است.

ناظران معتقدند اگر توافقی جامع حاصل نشود، نشست روز دوشنبه نیز برگزار نخواهد شد.