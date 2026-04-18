نقشه راه جدید برای ثبات منطقه؛ رایزنیهای فشرده رئیس اقلیم کوردستان و رئیسجمهور ترکیه
رئیس اقلیم کوردستان و رئیسجمهور ترکیه بر لزوم تقویت هماهنگیهای همهجانبه میان ترکیه، عراق و اقلیم کوردستان با هدف تضمین توسعه اقتصادی و تثبیت پایههای ثبات در منطقه تاکید کردند.
عصر امروز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در ادامه فعالیتهای دیپلماتیک خود در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا، با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
طبق بیانیه رسمی ریاست اقلیم کوردستان، در این نشست گفتگوهای مفصلی در خصوص راهکارهای ارتقای سطح همکاریهای ترکیه با عراق و اقلیم کوردستان صورت گرفت. طرفین ضمن تبادل نظر درباره آخرین تحولات و پیشآمدهای سیاسی منطقه، بر پایبندی مشترک خود به پیشبرد چرخهی توسعه و حفظ امنیت منطقه تاکید ورزیدند.
محور اصلی این دیدار، گسترش افقهای همکاری مشترک در زمینههای مختلف بود. نچیروان بارزانی و اردوغان تصریح کردند که در سایه پیچیدگیهای کنونی، "دیالوگ" و نشستن پای میز گفتگو، موثرترین و بهترین راهکار برای حل بحرانها و تضمین منافع استراتژیک است.
در پایان این نشست، طرفین مجموعهای از موضوعات مورد اهتمام مشترک در ابعاد منطقهای و بینالمللی را با هدف هماهنگی بیشتر میان اربیل و آنکارا در آینده، مورد بحث و بررسی قرار دادند.