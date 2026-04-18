ورود هیئت بلندپایه ایران به بغداد؛ رایزنیها برای تعیین تکلیف نخستوزیر جدید عراق کلید خورد
عبدالرحمن الجزایری، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون، در گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" اعلام کرد که عصر امروز، شنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، یک هیئت بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حلوفصل بنبست سیاسی و تعیین نامزد ریاست قوه مجریه وارد بغداد شده است.
به گفته این مقام سیاسی، قرار است این هیئت با رهبران جریانهای عراقی دیدارهایی داشته باشد تا موضوع انتخاب نخستوزیر در سریعترین زمان ممکن نهایی شود.
همزمان، منابع خبری کوردستان۲۴ گزارش دادند که ریاست این هیئت را "اسماعیل قاآنی"، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، بر عهده دارد. طبق برنامهریزیها، وی امشب با تعدادی از سران "چارچوب هماهنگی" تشکیل جلسه خواهد داد.
هدف از این نشستهای فشرده، دستیابی به توافقی نهایی است تا چارچوب هماهنگی بتواند در جلسه روز دوشنبه، نامزد نهایی پست نخستوزیری عراق را معرفی و این پرونده را مختومه کند.