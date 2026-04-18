کتائب حزب‌الله شروط و مواضع چهارگانه‌ی را درباره‌ی تحولات عراق اعلام کرد

مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله در بیانیه‌ای، مواضع این گروه را در خصوص حضور نظامی آمریکا، روابط منطقه‌ای و روند انتخاب نخست‌وزیر آینده‌ی عراق تشریح کرد.

ابو مجاهد عساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، اواخر شامگاه شنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای چهار محور اصلی را درباره‌ی وضعیت سیاسی، امنیتی، رویکرد در قبال ایالات متحده‌ی آمریکا و مسئله‌ی تعیین نخست‌وزیر آینده‌ی عراق مطرح کرد.

ابو مجاهد عساف اعلام کرد که مقاومت حزب‌الله در جنگ اخیر موجب تحمیل آتش‌بس شده و آن را یک پیروزی توصیف کرد. وی خواستار ایجاد سازوکاری جدید برای ارتقای سطح هماهنگی میان نیروهای مقاومت و گشایش محورهای جدید برای مقابله با آمریکا و اسرائیل شد.

مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله به دولت کویت هشدار داد که در جریان درگیری‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به افرادی که از آن‌ها با عنوان «بخشی از ملت» یاد کرد، آسیبی نرساند.

وی با اشاره به تفاهم صورت‌گرفته میان این گروه و یک میانجی عراقی درباره‌ی سفارت آمریکا، تأکید کرد که حفظ امنیت این سفارتخانه مشروط بر این است که هیچ‌یک از مناطق مسکونی در استان‌های عراق هدف قرار نگیرد. عساف همچنین تصریح کرد که تلاش‌ها برای انحلال نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا، خلع سلاح آن‌ها در داخل شهرها و پایان دادن به نفوذشان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی ادامه خواهد یافت.

ابو مجاهد عساف درباره‌ی روند تشکیل دولت آینده اظهار داشت که اگر متحدان آن‌ها در چارچوب هماهنگی نتوانند نوری مالکی یا محمد شیاع سودانی را به تصویب برسانند، نخست‌وزیر آینده باید از درون فراکسیون آن‌ها انتخاب شود. وی همچنین تأکید کرد که تسلط انحصاری یک گروه بر هر چهار نهاد ریاست در عراق غیرقابل‌قبول است.