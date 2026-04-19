اربیل (کوردستان۲۴) ـ اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، امروز یکشنبه ۱۹ آوریل اعلام کرد که به ارتش دستور داده شده است در صورت مواجهه سربازان اسرائیلی با هرگونه تهدیدی، حتی در طول آتش‌بس جاری، از «تمام قوا» در لبنان استفاده کند.

کاتز در مراسمی در کرانه باختری اشغالی گفت: «من و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، به ارتش اسرائیل دستور داده‌ایم که با تمام قوا، چه از زمین و چه از هوا، از جمله در طول آتش‌بس، برای محافظت از سربازانمان در لبنان در برابر هرگونه تهدیدی اقدام کند.»

او گفت که به ارتش همچنین دستور داده شده است هرگونه سازه یا جاده‌ای را که «تله‌گذاری» شده و سربازان را تهدید می‌کند، تخریب کند.

کاتز افزود: هدف این است که «خانه‌های روستاهای نزدیک مرز که از هر نظر به عنوان پایگاه‌های تروریستی حزب‌الله از آنها استفاده می‌شد و جوامع اسرائیلی را تهدید می‌کردند، از بین برده شوند.»

ارتش گزارش داد که یک سرباز اسرائیلی روز جمعه - روزی که آتش‌بس 10 روزه بین اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد - در جنوب لبنان هنگام ورود به یک ساختمان تله‌گذاری شده، کشته شد.

کاتز بارها گفته است که اسرائیل به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد یک منطقه امنیتی در جنوب لبنان، خانه‌های امتداد مرز را تخریب خواهد کرد.

روز شنبه، نیروهای اسرائیلی در شهر بنت جبیل، صحنه درگیری شدید با حزب‌الله قبل از آتش‌بس اخیر، تخریب‌هایی انجام دادند.

کاتز گفت: «هدف اصلی کارزار در لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و رفع تهدید علیه جوامع شمالی، از طریق ترکیبی از اقدامات نظامی و دیپلماتیک است. اگر دولت لبنان همچنان به تعهدات خود عمل نکند، ارتش اسرائیل این کار را از طریق اقدام نظامی مداوم انجام خواهد داد.»

لبنان در اوایل ماه مارس، زمانی که حزب‌الله تحت حمایت ایران در دفاع از آن کشور به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد، وارد جنگ خاورمیانه شد.

اسرائیل با حملات گسترده در سراسر لبنان و حمله به جنوب لبنان پاسخ داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن