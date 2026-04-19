1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که روند سیاسی در عراق به بازنگری و اصلاح نیاز دارد. او تأکید کرد که بایکوت نشست‌های مجلس توسط پارت دموکرات به معنای خروج از روند سیاسی نیست، بلکه هدف از آن بازگرداندن توازن به نظام پارلمانی است.

یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، فاضل میرانی، دبیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در مصاحبه اختصاصی با کوردستان۲۴، آخرین تحولات سیاسی عراق و اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد.

میرانی گفت که عراق دارای نظام پارلمانی است و لازم است که همه جهت‌ها به این نظام احترام بگذارند. «پارت دموکرات فقط برای دستاوردهای حزبی تلاش نمی‌کند، بلکه به عنوان یک نیروی بزرگ که بیش از نصف مردم کوردستان را نمایندگی می‌کند، مسئولیت میهنی بر عهده دارد.»

او در خصوص اینکه پارت دموکرات کوردستان نشست‌های مجلس نمایندگان عراق را بایکوت کرده است، گفت که بایکوت یا به حالت تعلیق درآوردن کارها، یک حق سیاسی فراکسیون‌ها است و به معنای خروج از روند سیاسی نیست. بلکه به طور واضح نشان می‌‌دهد که مدیریت روند سیاسی در عراق به اصلاح و تغییر جهت نیاز دارد.

درباره توزیع سمت‌های طراز اول عراق نیز گفت: «بر مبنای عرف سیاسی جاری در عراق که از سال ۲۰۰۳ پیاده می‌شود، سمت‌‌ رئیس‌جمهور برای کورد، نخست‌وزیر برای شیعه و ریاست مجلس برای اهل سنت بوده است. ما به عنوان پارت دموکرات قصد آن را نداشته‌ایم که سمت ریاست‌جمهوری فقط برای حزب ما باشد، بلکه تأکید کرده‌ایم که این سمت حق کورد است.»

میرانی ابراز امیدواری کرد که اختلافات پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان پایان یابد. همچنین تأکید کرد که همصدایی نیروهای کورد نه تنها یک خواسته سیاسی، بلکه خواسته اصلی همه مردم کوردستان است.

مدیر کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات، گفت: «سمت ریاست جمهوری آن قدر مسئله‌ای بزرگ و پیچیده‌ نیست که نتوان آن را بین پارت دموکرات و اتحادیه میهنی حل و فصل کرد.»

وی با اشاره به اینکه پارت دموکرات به عنوان یک حزب سیاسی به اصول میهنی پایبند است، گفت: «ما حزبی نیستیم که بر مبنای معامله‌گری رفتار کنیم، پارت دموکرات یک حزب میهن‌پرور است و بر مبنای منافع عمومی عمل می‌کند.»

او در ادامه گفت بزرگترین نگرانی پارت دموکرات این است که جنبش رهایی‌بخش کوردستان با خطر مواجه شود یا دستاوردهای تاریخی کوردستان از دست برود.

در رابطه با مسئله کرکوک و پیامدهای سیاسی آن نیز از عدم انسجام نیروهای کورد انتقاد کرد و گفت: «اگر نیروهای کورد در قالب یک فهرست واحد در انتخابات شرکت می‌کردند، بی‌تردید سمت استاندار کرکوک به کورد می‌رسید.»

همچنین اظهار داشت که با در نظر گرفتن جایگاه و تاریخ استان کرکوک می‌بایست سمت استاندار به کورد می‌رسید و جوامع و جهات دیگر نیز با در دست گرفتن سایر سمت‌ها در مدیریت استان مشارکت می‌کردند.

فاضل میرانی تأکید کرد: «پارت دموکرات همواره از هرگونه تلاش برای فروش خاک ممانعت کرده است و در مقابل با خون شهیدانمان از خاک خود محافظت کرده‌ایم. ما هرگز خاک خود را نفروخته‌ و نخواهیم فروخت.»

او اهمیت تاریخی کرکوک را مورد توجه قرار داد و گفت که ملا مصطفی بارزانی، رهبر جنبش رهایی‌بخش کورد، قیام کبیر ایلول را فدای کرکوک کرد.

میرانی گفت در اتحادیه میهنی کوردستان و احزاب دیگر نیز شخصیت‌های میهن‌پرور و دلسوز برای کوردستان وجود دارند.

خواسته‌های قانونی دولت اقلیم کوردستان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: «پارت دموکرات بر اجرای ماده ۱۴۰ و تصویب قانون نفت و گاز اصرار می‌ورزد.»

میرانی به قانون انتخابات انتقاد کرد و گفت که کورد به یک قانون جدید و عادلانه برای انتخابات نیاز دارد «اگر یک قانون عادلانه وجود داشت، اکنون در مجلس دارای ۵۶ کرسی بودیم.»

دبیر کمیته اجرایی پارت دموکرات کوردستان با بیان اینکه در بغداد هیچ دولتی بدون مشارکت پارت دموکرات تشکیل نمی‌شود، گفت اگر دولتی بدون مشارکت پارت دموکرات تشکیل شود، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند آن‌گونه که باید امور را پیش ببرد. «این نشان‌دهنده اهمیت و پایگاه راهبردی پارت دموکرات در روند سیاسی عراق است.»

ب.ن