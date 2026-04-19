ماریا سلطان از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ مشاور وزارت دفاع پاکستان در امور نظامی و راهبردی می‌گوید که یکی از محورهای مورد گفت‌وگو در مذاکرات بین ایران و آمریکا، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است. او اظهار داشت که در رابطه با مذاکرات پیشرفت‌های خوبی وجود دارد.

امروز یکشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ماریا سلطان، مشاور وزارت دفاع پاکستان در امور نظامی و راهبردی، در مصاحبه با کوردستان۲۴ ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا مذاکرات بیشتری انجام دهند. او گفت: «کارهای مثبتی در این رابطه انجام شده‌ است. دو کشور بر سر غنی‌سازی اورانیوم اختلاف دارند و می‌خواهند در خصوص تنگه هرمز به یک توافق دائمی برسند.»

وی افزود: «یکی از محورهای گفت‌وگو بین دو کشور تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است، اما پیشرفت‌های خوبی وجود دارد و در چند روز آینده همه چیز معلوم خواهد شد.»

ماریا سلطان گفت: «آمریکا و ایران در حال حاضر هیچ پیش‌شرطی ندارند و موضع‌ دو کشور روشن است، ایران می‌خواهد تحریم‌ها برداشته شوند و دارایی‌هایش که از سال ۱۹۷۹ توسط ایالات متحده بلوک شده‌اند آزاد شوند که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. همچنین آن بخش از دارایی‌هایش که در کشورهای حوزه خلیج بلوک شده‌اند، آزاد شوند.»

مشاور وزارت دفاع پاکستان، اظهار داشت: «تنگه هرمز برای آمریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوریکه تردد در آن بدون هیچ شرطی انجام شود و مین‌های دریایی خنثی شوند، اما مسئله غنی‌سازی اورانیوم به زمان بیشتری نیاز دارد، زیرا ایران می‌گوید که باید حق غنی‌سازی اورانیوم برایش محفوظ بماند حتی اگر درصد کمی باشد. آمریکا نیز تا زمانی که نسبت به ایران مطمئن نشود دارایی‌‌های بلوک شده‌اش را آزاد نمی‌کند. هر زمان که مذاکرات از سر گرفته می‌شود، اسرائیل مشکل‌آفرینی می‌کند.»

این در حالی است که قرار است فردا دوشنبه تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات راهی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شوند.

ب.ن