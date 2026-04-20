هشدار امنیتی سفارت آمریکا در بغداد: شهروندان آمریکایی فوراً عراق را ترک کنند

آمریکا سطح هشدار سفر به عراق را به بالاترین درجه (سطح چهار) افزایش داد

1 ساعت پیش

سفارت ایالات متحده با اشاره به تداوم تهدیدهای گروه‌های مسلح و خطرات امنیتی، سطح هشدار سفر به عراق را به بالاترین درجه (سطح چهار) افزایش داد.

روز دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، سفارت ایالات متحده‌ی آمریکا در بغداد با انتشار یک هشدار امنیتی اعلام کرد که گروه‌های مسلح همچنان در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات بیشتر علیه شهروندان آمریکایی و منافع این کشور در سراسر عراق هستند.

در بیانیه‌ی سفارت آمریکا آمده است که برخی از نهادهای مرتبط با دولت عراق، همچنان به‌صورت فعالانه‌ای چتر حمایتیِ سیاسی، مالی و میدانی را برای این گروه‌های مسلح فراهم می‌کنند که این مسئله خطرات امنیتی را به‌شدت افزایش داده است.

در خصوص وضعیت مسافرت‌ها، سفارت ایالات متحده اشاره کرده است که اگرچه حریم هوایی عراق باز است و پروازهای تجاریِ محدود از سر گرفته شده‌اند، اما خطر مداوم حمله‌ی موشکی و پهپادی در آسمان عراق همچنان وجود دارد.

دولت آمریکا از شهروندان خود خواسته است تا سطح هشدار «درجه‌ی ۴» را که به معنای «عدم سفر به عراق» است، به‌طور جدی رعایت کنند. در این بیانیه تأکید شده است: «برای هیچ مقصودی به عراق سفر نکنید و اگر در آنجا حضور دارید، فوراً کشور را ترک کنید.»

سفارت آمریکا تصریح کرده است که با وجود تصمیم برای تخلیه‌ی اجباریِ بخشی از کارمندان، هیئت دیپلماتیک آمریکا برای ارائه‌ی کمک به شهروندان خود به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. با این حال، به دلیل تهدیدهای بزرگ امنیتی، به شهروندان هشدار داده شده است که از مراجعه‌ی حضوری به ساختمان سفارت یا نمایندگی‌های دیپلماتیک خودداری کرده و تنها از طریق پست الکترونیکی ارتباط برقرار کنند.

در خصوص مسیرهای زمینی، این بیانیه‌ی امنیتی روشن ساخته است که جاده‌های منتهی به کشورهای ترکیه، اردن، کویت و عربستان سعودی همچنان باز هستند، اما مسافران باید انتظار تأخیرهای طولانی، افزایش قیمت بلیت‌ها و تغییرات ناگهانی را داشته باشند. همچنین خاطرنشان شده است که پروازهای تجاری از مبدأ کویت به دلیل خطرات ناشی از حملات احتمالی به حالت تعلیق درآمده‌اند.