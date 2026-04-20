ترکیه ۹۰ نفر را به ظن ارتباط با داعش دستگیر کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ ترکیه امروز دوشنبه ۲۰ آوریل، اعلام کرد که دو هفته پس از تیراندازی مرگبار در خارج از کنسولگری اسرائیل در استانبول، ۹۰ نفر را به ظن ارتباط با گروه جهادی داعش دستگیر کرده است.

یک روز پس از حمله ۷ آوریل در یک عملیات سراسری علیه گروه داعش، در مجموع ۱۹۸ نفر دستگیر شدند.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ۹۰ مظنون دیگر دستگیر شده‌اند که در تأمین مالی و تبلیغات برای داعش دست داشته‌اند.

مقامات رسماً این دستگیری‌ها را به تیراندازی در خارج از کنسولگری اسرائیل که در آن دو افسر پلیس زخمی شدند، مرتبط نکرده‌اند.

مقامات بدون نام بردن از داعش گفتند که یکی از سه مرد مسلح که توسط پلیس کشته شد، «با یک سازمان تروریستی که از دین استفاده ابزاری می‌کند» مرتبط بوده است.

در پایان ماه دسامبر، سه افسر پلیس ترکیه در جریان یک عملیات ضد داعش در استان یالوا در شمال غربی کشته شدند.

شش مظنون که همگی تبعه ترکیه بودند نیز در درگیری‌هایی که چند ساعت طول کشید، به ضرب گلوله کشته شدند.

ای‌اف‌پی/ب.ن