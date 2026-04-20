1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ مسکو امروز دوشنبه ۲۰ آوریل، پس از گفت‌وگوی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با همتای ایرانی خود، خواستار حفظ آتش‌بس بین آمریکا و ایران و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک شد.

وزارت امور خارجه روسیه پس از تماس تلفنی لاوروف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد: «طرف روسی بار دیگر بر لزوم حفظ آتش‌بس تأکید کرد که باید در چارچوب پارامترهایی که در ابتدا توسط میانجیگران پاکستانی توافق و اعلام شده بود، رعایت شود.»

این وزارتخانه افزود: «اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف جلوگیری از خارج شدن اوضاع از کنترل و جلوگیری از بازگشت به رویارویی مسلحانه مورد توجه قرار گرفت.»

این وزارتخانه از آنچه «محاصره دریایی غیرقانونی تنگه هرمز و توقیف یک کشتی کانتینری ایرانی توسط واشینگتن» نامید، انتقاد کرد.

مسکو همچنین گفت ایران متعهد شده است که عبور بدون مانع هرگونه کشتی و محموله روسی از تنگه را تضمین کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن