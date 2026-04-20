اردوغان پس از تیراندازیهای مرگبار در مدارس محدودیتهای جدید سلاح اعمال میکند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۲۰ آوریل، گفت که دولتش پس از دو تیراندازی در مدارس در هفته گذشته که آن کشور را شوکه کرد، اقدامات گستردهای از جمله محدودیتهای مربوط به مالکیت اسلحه را اعمال خواهد کرد.
در پی تیراندازی یک دانشآموز ۱۴ ساله در روز چهارشنبه در مدرسهای در استان قهرمانماراش در جنوب ترکیه، هشت دانشآموز ۱۰ و ۱۱ ساله و یک معلم کشته شدند.
مقامات اعلام کردند مهاجم که در صحنه حادثه جان باخت، پنج سلاح گرم به همراه داشت. او پسر یک بازرس سابق پلیس بود که پس از تیراندازی دستگیر شده است.
در روز سهشنبه نیز حمله جداگانهای در استان شانلیاورفه در جنوب شرقی ترکیه رخ داد که در آن یک دانشآموز سابق در دبیرستان قدیمی خود آتش گشود و سپس در مواجهه با پلیس جان خود را گرفت.
اردوغان پس از جلسه هفتگی کابینه گفت: "ما مقررات قانونی بیشتری را در مورد محدودیت مالکیت اسلحه اجرا خواهیم کرد."
وی افزود که مجازات دارندگان سلاح گرم که سلاحهای خود را به درستی ایمن نمیکنند، به ویژه در مواردی که کودکان به آنها دسترسی پیدا میکنند، افزایش خواهد یافت.
تیراندازیهای دستهجمعی در ترکیه نادر است و این حوادث نگرانی عمومی را برانگیخته است.
اردوغان گفت: «وقتی به حملات مشابه در سراسر جهان، به ویژه آنهایی که در ایالات متحده انجام میشوند، نگاه میکنیم، میبینیم که یکی از اهداف عاملان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. چنین حملاتی نه تنها خون بیگناهان را میریزد، بلکه مانند حملات سازمانهای تروریستی، خشم عمومی را برانگیخته و اضطراب، ناراحتی، ترس و پریشانی را در جامعه ایجاد میکند.»
وی افزود: «ایمنی مدارس از اولویتهای اصلی دولت خواهد بود.»
همچنین گفت که مقامات، نظارت آنلاین را از جمله با استفاده از هوش مصنوعی گسترش خواهند داد.
اردوغان اظهار داشت نهادهای مربوطه به آنچه که او «خشونت و فساد اخلاقی» در صفحههای تلویزیون توصیف کرد، رسیدگی خواهند کرد و خواستار تأکید بیشتر بر تولیداتی شد که ارزشهای خانوادگی را ترویج میکنند.
او توضیح داد: «به تصویر کشیدن عاملان در تولیداتی با موضوع جرم و خشونت به عنوان افرادی قوی، تأثیرگذار، معاف از مجازات یا حتی قابل احترام، ارتباط جوانان ما با واقعیت را تضعیف میکند.»
