اربیل (کوردستان۲۴) ـ سخنگوی دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای رئیس یک حزب را به تحریف واقعیت متهم کرد و گفت که تلاش‌ها برای ایجاد دو دولت در اقلیم کوردستان شکست‌ خورده‌اند. پیشوا هورامانی گفت که آمریکا برای هر طرفی سلاح ارسال کرده باشد، واقعیت آن آشکار خواهد شد، بنابراین نیازی نیست یک طرف با هدف رفع ظن از خود، طرفی دیگر را متهم کند.

دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که رئیس یک حزب در رسانه‌ها اظهار داشته است که اقلیم کوردستان دو دولت دارد و در رابطه با شایعه ارسال سلاح آمریکایی، دست به تحریف واقعیت زده است.

هورامانی افزود: برای همگان واضح است که دولت اقلیم کوردستان یک دولت قانونی به رسمیت شناخته شده فدرالی و حاصل خون شهدا و مبارزات و رنج مردم کوردستان است. اگرچه تلاش‌هایی مستمر برای ایجاد دو دولت انجام شد، اما ما اجازه نمی‌دهیم و این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسند.

سخنگوی دولت گفت: در خصوص ارسال سلاح توسط آمریکا به یک طرف کورد، رئیس آن حزب خود را مبری کرده و طرف دیگر را متهم می‌کند و در رسانه‌هایشان واقعیت را تحریف می‌کنند.

در بیانیه آمده است: اگر آمریکایی‌ها برای طرفی سلاح ارسال کرده باشند، خودشان می‌دانند آن طرف کیست و دیر یا زود واقعیت برای همه روشن خواهد شد و نیازی به این همه تحریف نیست.

سخنگوی دولت تأکید کرد: رئیس آن حزب حق ندارد از طرف نهادهای رسمی اظهار نظر کند. در حالیکه حرفهایش هم غیرواقعی باشد و توقع داشته باشد که اینگونه از خود و اطرافیانش رفع ظن کند.

ب.ن