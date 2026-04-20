رئیسجمهور لبنان میگوید هدف مذاکرات پایان دادن به خصومتها با اسرائیل است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، امروز دوشنبه ۲۰ آوریل، اعلام کرد که مذاکرات برنامهریزی شده با اسرائیل با هدف پایان دادن به خصومتها و اشغال در جنوب آن کشور انجام میشود، حتی با وجود اینکه حزبالله و حامیانش مذاکرات را رد کردند.
عون، سایمون کرم، سفیر سابق لبنان در واشنگتن را به عنوان رئیس هیئت مذاکرات با اسرائیل منصوب کرد.
او امروز دوشنبه گفت که لبنان با دو گزینه روبرو است: درگیری مداوم «یا مذاکره برای پایان دادن به این جنگ و دستیابی به ثبات پایدار.»
رئیسجمهور لبنان، تأکید کرد: «من مذاکره را انتخاب کردهام و بسیار امیدوارم که بتوانیم لبنان را نجات دهیم.»
وی توضیح داد هدف از مذاکرات «توقف خصومتها، پایان دادن به اشغال مناطق جنوبی توسط اسرائیل و استقرار ارتش (لبنان) تا مرزهای جنوبی شناخته شده بینالمللی» است.
عون روز جمعه گفته بود که «ما برای خودمان مذاکره میکنیم. ما دیگر مهرهای در بازی کسی نیستیم، و عرصهای برای جنگهای کسی هم نیستیم و دیگر هرگز نخواهیم بود.»
تهران اصرار داشت که آتشبس لبنان از جمله شرایط آن برای آتشبس با واشنگتن در جنگ خاورمیانه است.
حملات اسرائیل بیش از ۲۳۰۰ نفر را در لبنان کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.
قرار است روز پنجشنبه پیش رو هیئتهای مذاکره کننده دو طرف در وزارت امور خارجه آمریکا در واشینگتن مذاکرات را برگزار کنند.
