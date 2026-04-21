هشدار ایران دربارهی پیامدهای «بسیار خطرناک» توقیف کشتی توسکا
واشینگتن مدعی حمل اقلامی با کاربرد دوگانه توسط کشتی توسکا شد
وزارت امور خارجهی ایران توقیف کشتی «توسکا» را «راهزنی دریایی» و نقض حقوق بینالملل توصیف کرد؛ در مقابل، آمریکا این اقدام را بخشی از اجرای محاصرهی دریایی و مقابله با انتقال تجهیزات نظامی میداند.
وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای رسمی، اقدام نیروهای نظامی ایالات متحده در حمله و توقیف کشتی تجاری «توسکا» در نزدیکی سواحل ایران در دریای عمان را بهشدت محکوم کرد. تهران در این بیانیه که روز ۲۰ آوریل ۲۰۲۴ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) منتشر شد، این اقدام را «غیرقانونی» قلمداد کرد و خواستار آزادی فوری کشتی، ملوانان و خانوادههای آنان شد.
هشدار تهران نسبت به پیامدهای «بسیار خطرناک»
در بیانیهی وزارت امور خارجهی ایران تأکید شده است که این اقدام آمریکا مصداق «راهزنی دریایی» و «نقض آشکار حقوق بینالملل» است. مقامهای ایرانی هشدار دادهاند که توقیف این شناور میتواند پیامدهای «بسیار خطرناک» بههمراه داشته باشد و تصریح کردند که تهران از تمامی ظرفیتهای خود برای دفاع از منافعش استفاده خواهد کرد.
همزمان، مقامهای نظامی ایران اعلام کردهاند که برای مقابله با نیروهای آمریکایی در ارتباط با این کشتی آمادگی دارند، اما حضور خانوادههای خدمه در داخل کشتی، محدودیتهایی را برای انجام عملیات ایجاد کرده است. وزارت امور خارجهی ایران همچنین اعلام کرد که مراتب اعتراض خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سازمان بینالمللی دریانوردی ارجاع داده و خواستار واکنش فوری این نهادها شده است.
ادعای واشینگتن دربارهی حمل اقلام با کاربرد دوگانه
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای این کشور در چارچوب اجرای محاصرهی دریایی منطقهای، پس از آنکه خدمهی کشتی «توسکا» به هشدارهای مکرر ششساعته پاسخ ندادند، به سوی این شناور شلیک کرده و آن را از کار انداختهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیت دریایی مدعی شدهاند که این کشتی کانتینری با پرچم ایران، احتمالاً حامل اقلامی با «کاربرد دوگانه» بوده است که از نظر واشینگتن میتواند در مقاصد نظامی و برنامههای موشکی مورد استفاده قرار گیرد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در واکنشی اعلام کرد که این کشتی به دلیل «سابقهی فعالیتهای غیرقانونی» تحت تحریم بوده و محمولهی آن در حال بازرسی است.