امیرعلی میرجعفری به اتهام سرکردگی یک شبکه‌ی جاسوسی وابسته به موساد اعدام شد

مقامات قضایی ایران از اجرای حکم اعدام فردی خبر دادند که به هدایت فعالیت‌های ضدامنیتی و همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل متهم شده بود.

به گفته‌ی مقامات ایرانی، بامداد سه‌شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، حکم اعدام «امیرعلی میرجعفری»، فرزند محمد‌رضا، به اتهام سرکردگی یک شبکه‌ی جاسوسی وابسته به موساد به مرحله‌ی اجرا درآمد.

بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران، وی به عنوان عضو مسلح همکاری‌کننده با دشمن شناخته شده و علاوه بر جاسوسی، در اقداماتی نظیر آتش زدن «مسجد جامع قلهک» مشارکت داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اجرای این احکام را ضرورتی امنیتی برای حفظ ثبات کشور و مقابله با تهدیدات خارجی توصیف کرد. این اقدام در چارچوب موج جدید برخورد با شبکه‌های نفوذ و جاسوسی در ایران صورت گرفته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه آوریل ۲۰۲۶، چندین حکم مشابه دیگر نیز اجرا شده است. در ۱۹ آوریل، «محمد معصوم‌شاهی» (۳۸ ساله) و «حامد ولیدی» (۴۵ ساله) به اتهام عضویت در موساد، آموزش در خارج از کشور و ارسال ویدئو از مراکز نظامی در ازای دریافت ارز دیجیتال اعدام شدند.

همچنین در ۵ آوریل، حکم اعدام «محمد‌امین بیگلری» و «شاهین واحدی‌پرست» به اتهام تلاش برای حمله به یک مرکز نظامی و تصرف انبار مهمات در جریان ناآرامی‌های ژانویه‌ی ۲۰۲۶ اجرا شد. پیش از آن نیز در ۲ آوریل، جوان ۱۸ ساله‌ای به نام «امیر‌حسین حاتمی» به اتهام تحریک به خشونت و همکاری با جریانات سلطنت‌طلب اعدام شده بود.