نواف سلام: لبنان برای «مقابله با بحران انسانی» به ۵۰۰ میلیون یورو نیاز دارد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نواف سلام، نخستوزیر لبنان، امروز سهشنبه ۲۱ آوریل، اعلام کرد که این کشور برای رسیدگی به پیامدهای انسانی جنگ، با توجه به تداوم آتشبس شکننده ۱۰ روزه بین اسرائیل و گروه حزبالله، به ۵۰۰ میلیون یورو نیاز دارد.
این درخواست پس از دیدار امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و نخستوزیر لبنان مطرح شد. دیداری که در پاریس انجام شد و در آن در مورد آتشبس در لبنان و حمایت فرانسه از «تمامیت ارضی» این کشور گفتوگو شد.
سلام در یک کنفرانس خبری مشترک با مکرون گفت: «لبنان برای مقابله با بحران انسانی در شش ماه آینده به ۵۰۰ میلیون یورو نیاز دارد.»
لبنان امروز سهشنبه آمار تلفات شش هفته جنگ را از زمان آغاز درگیری در ۲ مارس، چند روز پس از آغاز جنگ گستردهتر خاورمیانه، به ۲۴۵۴ کشته و ۷۶۵۸ زخمی افزایش داد.
مکرون به نوبه خود از اسرائیل خواست که «از جاهطلبیهای ارضی خود» در لبنان دست بردارد و افزود که حزبالله باید شلیک به خاک اسرائیل را «متوقف» کند و «توسط خود لبنانیها خلع سلاح شود.»
او همچنین خواستار توافقی بین اسرائیل و لبنان شد که «امنیت هر دو کشور و تمامیت ارضی لبنان را تضمین کند و زمینه را برای عادیسازی روابط آنها فراهم کند.»
به گفته یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده، مذاکرات جدید بین سفیران لبنان و اسرائیل، پس از اولین مذاکرات مستقیم بین دو کشور پس از دههها در ۱۴ آوریل، روز پنجشنبه پیش رو در واشنگتن برگزار خواهد شد.
سلام امروز سهشنبه پیش از مذاکرات گفت که لبنان خواستار «خروج کامل» نیروهای اسرائیلی از خاک خود و بازگشت زندانیان و آوارگان لبنانی به عنوان بخشی از مذاکرات با اسرائیل است.
نشست پاریس پس از حملهای به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان برگزار شد که در آن یک سرباز فرانسوی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند، حملهای که فرانسه حزبالله را مسئول آن دانست.
مکرون گفت که فرانسه «آماده است تا تعهد خود را در لبنان حتی پس از پایان ماموریت صلحبانی سازمان ملل در پایان سال حفظ کند» و به این ترتیب، ماموریت چند دههای خود به عنوان حائل بین لبنان و اسرائیل را به پایان برساند.
حزبالله - که به شدت با مذاکرات برنامهریزیشده لبنان و اسرائیل مخالف است - دخالت در حملهای که منجر به کشته شدن صلحبان فرانسوی شد را تکذیب کرد.
