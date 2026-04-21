اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز سه‌شنبه ۲۱ آوریل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی تروث، اعلام کرد که تصمیم گرفته است آتش‌بس با جمهوری اسلامی ایران را تمدید کند و حملات نظامی به آن کشور را متوقف کند.

او گفت که در پاسخ به درخواست رسمی مقامات بلندپایه پاکستان این تصمیم را اتخاذ کرده است، تا زمانیکه یک پیشنهاد واحد از سوی رهبران و نمایندگان ایران مطرح ‌شود.

ترامپ به «عدم همبستگی» بین رهبران ایران انتقاد کرد و گفت که تمدید آتش‌بس به معنای کاهش فشارها نیست. «به ارتش دستور داده‌ام که به محاصره دریایی ادامه دهند و در حالت آماده‌باش باقی بمانند.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده تأکید کرد که آتش‌بس تا زمانی تمدید خواهد شد که ایران پیشنهاد خود را ارایه کند و گفت‌وگوها منجر به (توافق یا جنگ) شوند.

