۱۲۸ سال از انتشار اولین روزنامه کوردی میگذرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ۱۲۸ سال از انتشار اولین روزنامه کوردی میگذرد.
در ۲۲ آوریل ۱۸۹۸ در شهر قاهره، پایتخت مصر، مقداد مدحت بدرخان، اولین شماره روزنامه (کوردستان) را منتشر کرد.
او به دلیل ظلم و ستم عثمانیها روزنامه را در خارج از میهن منتشر کرد.
روزنامه کوردستان به زبان کوردی (لهجه کرمانجی) منتشر شد.
هدف از انتشار این روزنامه ترویج زبان و فرهنگ مردم کورد، معرفی مسئله کورد به جهان و انتقاد از ظلم و ستم علیه این مردم بود.
بعدها روزنامههای دیگری نیز پا به عرصه فعالیت مطبوعاتی گذاشتند و در راستای توسعه فرهنگ، ادبیات و فعالیتهای سیاسی نقش چشمگیری ایفا کردند. از جمله روزنامههای (ژین، ژیان، هاوار).
به این ترتیب، کاروان روزنامهنگاری کوردی در مراحل مختلف، حتی در جریان جنبش رهاییبخش کورد در کوهستانها، به راه خود ادامه داده و بازتابدهندهی این جنبش بوده است.
اکنون پس از ۱۲۸ سال کوردستان شاهد تحولات بزرگ در عرصه رسانهای است و دارای شبکههای متعدد تلویزیونی، رادیویی و پایگاههای خبری آنلاین است که در سطح جهان شناخته شده و فعال هستند.
در اقلیم کوردستان، رسانههای مختلف آزادانه فعالیت میکنند و بهعنوان یکی از ارکان مهم دموکراسی و همزیستی مسالمتآمیز به شمار میآیند.
ب.ن