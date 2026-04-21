تبریک نخستوزیر اقلیم کوردستان به مناسبت روز روزنامهنگاری کوردی
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد که دولت اقلیم همچنان به دفاع از آزادی کار رسانه و روزنامهنگاری و ارائه تسهیلات به فعالان رسانهای پایبند است.
امروز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت فرارسیدن روزِ روزنامهنگاری کوردی و سالروز انتشار نخستین شماره روزنامه کوردستان، پیام تبریک منتشر کرد.
در پیام نخستوزیر آمده است: «به مناسبت روزِ روزنامهنگاری کوردی و انتشار اولین شماره روزنامه (کوردستان) توسط میر مقداد مدحت بدرخان که همزمان سالروز تأسیس اتحادیه روزنامهنگاران کوردستان است، به همه روزنامهنگاران و اعضای اتحادیه روزنامهنگاران تبریک میگویم و برای ایشان موفقیت و پیشرفت بیشتر آرزو میکنم.»
مسرور بارزانی تأکید کرد: «دولت اقلیم کوردستان همچنان به دفاع از آزادی کار رسانه و روزنامهنگاری و ارائه تسهیلات لازم به فعالان رسانهای پایبند است.»
نخستوزیر از فعالان رسانهای خواست: «به وظیفه مهم رسانهای خود عمل کنند، به صورت حرفهای و با مسئولیتپذیری فعالیت کنند، قوانین، اخلاق و استانداردهای بینالمللی روزنامهنگاری را رعایت کنند و نقش فعال خود را در آگاهسازی جامعه و دفاع از دستاوردهای میهنی، فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز و کیان قانونی اقلیم کوردستان ایفا کنند.»
