پیام تبریک پرزیدنت بارزانی در سیودومین سالگرد انتشار مجله گُلان
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی در پیامی سیودومین سالگرد انتشار مجله گُلان را تبریک گفت و تأکید کرد که این مجله همواره بستری مهم برای گردآوری دیدگاههای مختلف نخبگان داخل کوردستان، عراق و خارج بوده است.
متن پیام پرزیدنت بارزانی:
به نام خداوند بزرگ و مهربان
سردبیر و کارمندان محترم مجله گُلان
به مناسبت سیودومین سالگرد انتشار مجله گُلان تبریک صمیمانه خود را به سردبیر و تمام کارمندان مجله گُلان و خوانندگان شما ابراز میدارم.
مجله گُلان از همان ابتدای تأسیس، راه متفاوتی در روزنامهنگاری کوردی در پیش گرفت و همواره بستری مهم برای گردآوری دیدگاههای مختلف نخبگان داخل کوردستان، عراق و خارج بوده است، همیشه تلاش کرده است که بر مبنای اصول ملی و میهنی و احترام گذاشتن به همه ملتها و ادیان مختلف کوردستان، روحیه گذشت و همزیستی را تعمیق کند.
از تلاشها و زحمات شما قدردانی میکنم، امیدوارم همچنان به اصول تفکر ملی و میهنی پایبند باشید و با خواستههای مردم و تحولات زمانه همراه باشید. برای شما موفقیت و تداوم آرزو میکنم.
ب.ن