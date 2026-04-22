4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی در پیامی سی‌و‌دومین سالگرد انتشار مجله گُلان را تبریک گفت و تأکید کرد که این مجله همواره بستری مهم برای گردآوری دیدگاه‌‌های مختلف نخبگان داخل کوردستان، عراق و خارج بوده است.

متن پیام پرزیدنت بارزانی:

به نام خداوند بزرگ و مهربان

سردبیر و کارمندان محترم مجله گُلان

به مناسبت سی‌و‌دومین سالگرد انتشار مجله گُلان تبریک صمیمانه خود را به سردبیر و تمام کارمندان مجله گُلان و خوانندگان شما ابراز می‌دارم.

مجله گُلان از همان ابتدای تأسیس، راه متفاوتی در روزنامه‌نگاری کوردی در پیش گرفت و همواره بستری مهم برای گردآوری دیدگاه‌‌های مختلف نخبگان داخل کوردستان، عراق و خارج بوده است، همیشه تلاش کرده است که بر مبنای اصول ملی و میهنی و احترام گذاشتن به همه ملت‌ها و ادیان مختلف کوردستان، روحیه گذشت و همزیستی را تعمیق کند.

از تلاش‌ها و زحمات شما قدردانی می‌کنم، امیدوارم همچنان به اصول تفکر ملی و میهنی پایبند باشید و با خواسته‌های مردم و تحولات زمانه همراه باشید. برای شما موفقیت و تداوم آرزو می‌‌کنم.

ب.ن