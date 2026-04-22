اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان، در روزِ روزنامه‌نگاری کوردی تأکید کرد که روزنامه‌نگاری آزاد و شجاعانه، یک شریک موثر در ایجاد حکمرانی خوب و عادلانه است.

متن پیام نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان:

۱۲۸مین سالگرد انتشار روزنامه (کوردستان) توسط میر مقداد مدحت بدرخان و ۲۸مین سالگرد تأسیس اتحادیه روزنامه‌نگاران کوردستان را صمیمانه به همه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای کوردستان تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنم.

در این مناسبت بار دیگر بر تعهد تغییرناپذیر خود به حفظ آزادی روزنامه‌نگاری و بیان، به عنوان یک اصل اساسی دموکراسی و جامعه مدنی پیشرفته، تأکید می‌کنیم.

به تلاش برای تأمین فضای مناسب و بدون محدودیت برای فعالیت رسانه‌ای ادامه می‌دهیم، به طوریکه حق دسترسی به اطلاعات تضمین شود و مصونیت شغلی روزنامه‌نگاران تأمین شود.

روزنامه‌نگاری آزاد و شجاعانه، یک شریک موثر در ایجاد حکمرانی خوب و عادلانه است. بنابراین از روزنامه‌نگاران درخواست می‌کنم که در نهایت صداقت و حرفه‌ای بودن، منافع عمومی و صلح اجتماعی را حفظ کنند و نقش خود را در تثبیت فرهنگ همزیستی، مدارا و گذشت ایفا کنند و روحیه میهن‌پروری و عشق به وطن را تقویت کنند.

به روان شهدای روزنامه‌نگاری و همه پیشگامانی که عمر خود را وقف خدمت به کلمه آزاد کردند، درود می‌فرستم.

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کوردستان

۲۲ آوریل ۲۰۲۶

ب.ن