نچیروان بارزانی: روزنامهنگاری آزاد یک شریک موثر در ایجاد حکمرانی خوب است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان، در روزِ روزنامهنگاری کوردی تأکید کرد که روزنامهنگاری آزاد و شجاعانه، یک شریک موثر در ایجاد حکمرانی خوب و عادلانه است.
متن پیام نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان:
۱۲۸مین سالگرد انتشار روزنامه (کوردستان) توسط میر مقداد مدحت بدرخان و ۲۸مین سالگرد تأسیس اتحادیه روزنامهنگاران کوردستان را صمیمانه به همه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای کوردستان تبریک میگویم و برای ایشان آرزوی موفقیت میکنم.
در این مناسبت بار دیگر بر تعهد تغییرناپذیر خود به حفظ آزادی روزنامهنگاری و بیان، به عنوان یک اصل اساسی دموکراسی و جامعه مدنی پیشرفته، تأکید میکنیم.
به تلاش برای تأمین فضای مناسب و بدون محدودیت برای فعالیت رسانهای ادامه میدهیم، به طوریکه حق دسترسی به اطلاعات تضمین شود و مصونیت شغلی روزنامهنگاران تأمین شود.
روزنامهنگاری آزاد و شجاعانه، یک شریک موثر در ایجاد حکمرانی خوب و عادلانه است. بنابراین از روزنامهنگاران درخواست میکنم که در نهایت صداقت و حرفهای بودن، منافع عمومی و صلح اجتماعی را حفظ کنند و نقش خود را در تثبیت فرهنگ همزیستی، مدارا و گذشت ایفا کنند و روحیه میهنپروری و عشق به وطن را تقویت کنند.
به روان شهدای روزنامهنگاری و همه پیشگامانی که عمر خود را وقف خدمت به کلمه آزاد کردند، درود میفرستم.
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
۲۲ آوریل ۲۰۲۶
