وزارت امور خارجه آمریکا شدیداً حملات اخیر به اقلیم کوردستان را محکوم کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، شدیداً حملات اخیر به اقلیم کوردستان و عراق را محکوم و تأکید کرد که حملات گروه‌های شبه‌نظامی تنها به عراق محدود نبوده و همسایگان این کشور را نیز هدف گرفته است.

امروز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به کوردستان۲۴ گفت: «دولت آمریکا صدها حمله انجام شده در هفته‌های گذشته توسط گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران را، شدیداً محکوم می‌کند.»

وی افزود: «این حملات نه تنها شهروندان و منافع بازرگانی را هدف گرفته‌اند، نهادهای مدنی و شهروندان غیرنظامی از جمله در اقلیم کوردستان را نیز هدف قرار داده‌اند.»

او توضیح داد: «اقدامات خرابکارانه این گروه‌ها به داخل عراق محدود نبوده است، بلکه به همسایگان عراق هم حمله کرده‌اند.»

از ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، شبه‌نظامیان غیرقانونی حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان را آغاز کردند. اقلیم کوردستان تاکنون بیش از ۶۰۰ بار مورد این حملات قرار گرفته است که در اثر آن ۱۴ نفر کشته و بیش از ۹۰ نفر مجروح شده‌اند.

